البحث العلمي تمنح 3 جوائز للباحثين الأفارقة و 4 جوائز للمرآة

جهاد سالم: أعلن الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، صباح اليوم، خلال اجتماع مجلس الأكاديمية فى دورته 171، جوائز شباب الباحثين الأفارقة لعام 2018 وعددها 3 جوائز بمجالات الزراعة والعلوم الغذائية، والصحة والعلوم الصيدلية، والمياه والطاقة والعلوم البيئية . وقال صقر إ

جهاد سالم:



أعلن الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، صباح اليوم، خلال اجتماع مجلس الأكاديمية فى دورته 171، جوائز شباب الباحثين الأفارقة لعام 2018 وعددها 3 جوائز بمجالات الزراعة والعلوم الغذائية، والصحة والعلوم الصيدلية، والمياه والطاقة والعلوم البيئية .

وقال صقر إن تلك الجوائز تأتي تحت مظلة السياسة العامة للدولة لتفعيل ودعم التعاون العلمي بين مصر، وتبلغ قيمة كل جائزة 15 ألف دولار أمريكى، أو ما يعادلها بالعملة المحلية و تمولها الأكاديمية .

وعلى جانب آخر خصصت الأكاديمية 4 جوائز للمرأة، منهم جائزتين تقديريتن بقيمة 50 ألف جنيه لكل واحدة، وجائزتين تشجيعين بقيمة 30 ألف جنيه لكل واحدة ، وذلك بمجالات الصحة والعلوم الصيدلية، و المياه والطاقة والعلوم البيئية .

فيما حجبت الأكاديمية جائزتين إحداهما تقديرية، والأخري تشجعية لعدم استيفاء الشروط، وذلك في مجال الزراعة والعلوم الغذائية،