البحث العلمي تمنح “النانو تكنولوجي” بالجامعة البريطانية 400 ألف جنيه ضمن مبادرة التصدي لكورونا

فازت المجموعة البحثية للدكتورة أمل قصري بمبلغ 1.3 مليون جنيه من الأكاديمية لتطوير مجس حيوي للكشف عن بعض أنواع البكتيريا.



فاز مركز النانو تكنولوجي التابع للجامعة البريطانية بتمويل من أكاديمية البحث العلمى بقيمة 400 الف جنيه، ضمن مبادرة “طبق فكرتك” لإيجاد حلول إبتكارية لحل مشكلة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الدكتورة أمل قصري مدير مركز النانو تكنولوجي بالجامعة البريطانية في مصر إن أحد الفرق البحثية بالمركز قدمت مشروع تطوير ثلاث أنواع مختلفة من أقنعة الوجه المضادة للفيروسات.

وتتضمن أقنعة الوجهة ، النوع الأول سيكون الأكثر كفاءة، ومن المفترض أن يكون ملائماً لحماية الطاقم الطبي لأنهم الأكثر عرضة للعدوى، أما النوعية الأخرى فهي لحماية المخالطين وسيكون أقل سعراً”.

وأشارت مدير مركز النانو تكنولوجي بالجامعة البريطانية، إلى أن هذا المشروع هو الثاني الذي تفوز به المجموعة البحثية التابعة للمركز هذا العام.

حيث سبق و فازت المجموعة البحثية للدكتورة أمل قصري بمبلغ 1.3 مليون جنيه من الأكاديمية لتطوير مجس حيوي للكشف عن بعض أنواع البكتيريا.

ويتم العمل على المشروع في معامل مركز النانو تكنولوجي بالجامعة البريطانية، حيث توجد أحدث الأجهزة المعملية.

ولفتت قصري إلى أن الفريق مُكون من 12 عضوًا، وذلك بالتعاون مع شركه نانو جيت، وهي الشريك الصناعي في المشروع.

وأوضحت قصري أن مركز النانو تكنولوجي بالجامعة البريطانية شريك أيضا مع معهد الأورام بجامعة القاهرة في مشروع آخر مُمول في نفس البرنامج لتطوير مواد مضادة للفيروسات كمحاولة لإيجاد علاج مستقبلي.