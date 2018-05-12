البحث العلمي تفتح باب المشاركة بملتقى العلوم الآسيوي بإندونيسيا

المال - خاصأعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أنه اعتبارًا من -اليوم السبت- تم فتح باب التقدم للاشتراك في ملتقى العلوم الآسيوي 2018، المقرر انعقاده هذا العام في إندونيسيا خلال أغسطس 2018، وهو موجَّه للنوابغ من طلاب المدارس والجامعات في العلوم.وتفتح الأكاديمية نافذة سنوية للشباب المصري للم

المال – خاص

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أنه اعتبارًا من -اليوم السبت- تم فتح باب التقدم للاشتراك في ملتقى العلوم الآسيوي 2018، المقرر انعقاده هذا العام في إندونيسيا خلال أغسطس 2018، وهو موجَّه للنوابغ من طلاب المدارس والجامعات في العلوم.

وتفتح الأكاديمية نافذة سنوية للشباب المصري للمشاركة والتفاعل في المؤتمرات والمعسكرات العلمية العالمية، إيمانًا منها بأن الجيل الجديد من الشباب المتميزين في العلوم يمثلون الفئة الأولى اللذين يستحقون الدعم الحكومي والمساندة، وتشارك الأكاديمية في معسكر العلوم الآسيوي منذ عام 2012.

ويعقد كل عام في دولة آسيوية مختلفة وهو المعسكر الثاني عشر من هذه السلسلة ويهدف إلى تنوير الشباب الموهوبين في العلوم من خلال المناقشة والحوار مع كبار العلماء والاطلاع علي ثقافات جديدة، وتعزيز الصداقة والتعاون الدولي بين أفضل الطلاب الشباب من الجيل القادم في آسيا، لخلق روح المشاركة في شبكة علمية مليئة بالشغف لخدمة المجتمعات الآسيوية.

وأسفرت المشاركة المصرية في المعسكر العام الماضي (والذي عقد في ماليزيا بجامعة تنكو عبدالرحمن) على حصول المشاركين من الطلبة الموهوبين في مختلف الحقول العلمية على المركزين الأول والثاني من قِبل لجنة التحكيم بالمعسكر، وهم الطلاب الذين اختارتهم الأكاديمية من بين مئات المتقدمين على الموقع الرسمي للأكاديمية بطريقة شفافة وعادلة؛ ليمثلوا مصر من بين 30 دولة مختلفة حول العالم بمشاركة ما يقرب من 300 طالب من مختلف بلدان العالم، ويتم التقدم للمعسكر، هذا العام، من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا www.asrt.sci.eg، علماً بأن آخر موعد للتقدم 24/5/2018.