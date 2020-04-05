«البحث العلمي» تطلق مبادرة «الهاكاثون» المصري الافتراضي الأول لمكافحة «كورونا»

"هاكاثون ضد الوباء" هي مبادرة وطنية لتوحيد الجهود والموارد واستخدام سلاح العلم والتكنولوجيا في مواجهة الوباء

أطلقت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اليوم مبادرة الهاكاثون المصري الافتراضي لمكافحة فيروس كورونا المستجد (هاكاثون ضد الوباء)، بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الصحة والسكان.

أوضح الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية أن “هاكاثون ضد الوباء” هي مبادرة وطنية لتوحيد الجهود والموارد واستخدام سلاح العلم والتكنولوجيا في مواجهة الوباء، والمساعدة في الحد من انتشار الفيروس في مصر، وإيجاد الحلول التكنولوجية اللازمة للتعامل مع الأخطار الناتجة في حالة تفشي الفيروس.

ويستهدف الهاكاثون المصري الافتراضي الأول مهارات وإبداع الشباب المصري الخبراء وغيرهم لإيجاد حلول تكنولوجية ذكية للتحديات التي تواجهنا.

ويقدم الهاكاثون جميع أنواع الدعم الفني والتقني والمادي للأفكار الفائزة.

وفى الهاكاثون سيجتمع افتراضيًا العديد من المطورين والمبدعين بشكل مكثف لتطوير أكثر من 120 فكرة ومشروع في النسخة الأولى من كل المجالات التكنولوجية المختلفة للخروج بأفضل الأفكار العملية والمبادرة في تطبيقها وتنفيذها ومد المجتمع بها في أسرع وقت.

ويقدم الهاكاثون الدعم الكامل في كل صوره؛ حيث يتم تقديم دعم فني بأفضل الخبراء المتخصصين في كل المجالات العلمية والدعم التقني بأكثر من 20 معملا تكنولوجيا متخصصا في جميع أنحاء الجمهورية لتنفيذ الأفكار وتطبيقها والدعم المالي اللازم للتنفيذ والجوائز العيني.

ويقدم الهاكاثون إجمالي جوائز بقيمة 500 الف جنيه مقدمة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومؤسسة مصر الخير ومبادرة مصر تصنع الإلكترونيات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ويركز الهاكاثون على نظم الدعم الطبي والرعاية الصحية – إدارة التليفيات – التعليمات الوقائية والتوعوية – عمليات العزل والحجر الصحي، وتتمحور الأفكار والمشاريع لإيجاد أفضل الحلول الذكية لتطوير ودعم تلك الموضوعات.

وجمعت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ،كل الشباب المبتكرين و الباحثين للمشاركة في الهاكاثون من خلال الموقع الالكتروني pandemichackathon.com .

ويمكن للجميع المشاركة بكل الأعمار ومن كل المجالات، ويكون التسجيل فقط من خلال ملء استمارة التسجيل ومن ثم يتواصل الفريق المنظم مع المشارك، ويرسل له كل التفاصيل التي تساعده في التواصل مع الخبراء والاستشاريين والفريق المنظم للهاكاثون.

وقال صقر إن تحول فيروس كرونا المستجد (COVID-19) في شهور قليلة من مجرد مرض مستجد لوباء خارج عن السيطرة أصاب كل دول العالم، تسبب في أقل من 100 يوم فى خسائر اقتصادية غير مسبوقة عبر التاريخ، فضلا عن خسائر بشرية ورعب وهلع كما لو كنا فى حرب عالمية ثالثة.

وأشار صقر إلى إنه منذ الإعلان عن الوباء تبنى مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار خطة استثنائية وطارئة لتوظيف البحث العلمي والقدرات العلمية المصرية لمجابهة الوباء.

ورصد المجلس 30 مليون جنيه لهذه الخطة، وبدأت الأكاديمية تنفيذ الخطة بتصنيع المعقمات والمطهرات من خلال تحالف البتروكيماويات لمعاونة الدولة فى تطهير المنشآت.

واستكمل إنه تم أيضًا إطلاق مبادرة طبق فكرتك، ثم طلب حلول تكنولوجية سريعة لبعض التحديات المحددة من خلال بوابة بنك الابتكار المصري.

واليوم إطلاق مبادرة أول هاكاثون مصري إفتراضى (هاكاثون ضد الوباء) لمكافحة كورونا، وذلك بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الصحة والسكان، والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية المصرية ومؤسسات المجتمع المدني.