البحث العلمي تطلق فاعليات شهر العلوم للعام الخامس

جهاد سالمافتتح الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا منذ قليل فاعليات شهر العلوم المصري الذي يعقد في مارس من كل عام، منذ عام 2014، كفرصة لجعل العلم في متناول الجميع، وتنظمه الأكاديمية بالتعاون مع العديد من الجهات المختلفة ما بين مؤسسات حكومية، وجامعات خاصة، وجامعات حكومية، ومك



جهاد سالم

افتتح الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا منذ قليل فاعليات شهر العلوم المصري الذي يعقد في مارس من كل عام، منذ عام 2014، كفرصة لجعل العلم في متناول الجميع، وتنظمه الأكاديمية بالتعاون مع العديد من الجهات المختلفة ما بين مؤسسات حكومية، وجامعات خاصة، وجامعات حكومية، ومكتبات عامة، ومؤسسات مجتمع مدني وطلاب ورواد أعمال في كل محافظات مصر للعمل تحت مظلة واحدة.

وستشهد فاعليات شهر العلوم خلال الدورة الحالية اطلاق “أسبوع العلوم المصري” الذي يتم تنفذه الأكاديمية وشركة حدث ومؤسسة نوتيفاي، بالإضافة إلي إقامة مهرجان العلوم المصري “سايفيت مصر” كفكرة إبداعية للتعريف بأهمية وقيمة العلوم وتطبيقاتها فى الحياة اليومية.

ويهدف شهر العلوم المصري لتعزيز المشاركة المجتمعية في مجال العلم والتكنولوجيا ونشر ثقافة العلوم والابتكار، ويجمع شهر العلوم ما يقرب من 300 حدث فى الثقافة العلمية والابتكار والتعليم الإبداعى للعلوم.