البحث العلمي تحتفل بتخريج 8 شركات ناشئة فى الصناعات الإبداعية

المال - خاصاحتفلت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، صباح اليوم، بتخرج الدورة الأولي من أول حاضنة قومية متخصصة في مجال الصناعات الإبداعية في الإسكندرية والقاهرة والتي تحمل اسم "تفانين". وقال بيان من الوزارة إنه تم اختيار أفضل 8 رواد للأعمال التكنولوجية (شركات تكنولوجية ناشئة)، وتم دعم كل



المال – خاص

احتفلت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، صباح اليوم، بتخرج الدورة الأولي من أول حاضنة قومية متخصصة في مجال الصناعات الإبداعية في الإسكندرية والقاهرة والتي تحمل اسم “تفانين”.

وقال بيان من الوزارة إنه تم اختيار أفضل 8 رواد للأعمال التكنولوجية (شركات تكنولوجية ناشئة)، وتم دعم كل شركة بمبلغ 150 ألف جنيه لكل منها.

وأشارت الأكاديمية فى بيان صحفي، إلى أن عدد المتقدمين لحاضنة “تفانين” بلغ 204 مشاركين وتم إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين، ووقع الاختيار علي 26 متقدما ومن ثم خضعوا لبرنامج تدريبي لمدة أربع أشهر علي أيدي خبراء في المجال لرفع كفاءة المصممين على المستوى التقني والفني والمالي والإداري وريادة الأعمال، ثم تم إعادة تقيمهم مرة ثانية .

وتعد حاضنة تفانيين أحدى الحاضنات المتخصصة في البرنامج القومی للحاضنات التكنولوجية بأكاديمية البحث العلمي “انطلاق” والتى يتم تمويلها بالتعاون المشترك بين أكاديمية البحث العلمى والمراكز التكنولوجية التابعة لوزارة التجارة والصناعة ومشروع التعاون الإنمائي (GIZ) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) وتخدم الحاضنة المبتكرين في قطاع الصناعات الإبداعية (ملابس جاهزة – مصنوعات جلدية – حلى وإكسسوارات).

وفي كلمته أوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اليوم أن الحاضنة “تفانين” هي قاعدة لمنهج منظم ومدروس لمساعدة رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الابتكارية والشركات الناشئة لتنمو وتزدهر من خلال توفير الدعم المادي والفني واللوجيستي لتصبح شركات ذات كيان مستقر ولها القدرة على المنافسة في السوق سواء المحلي أو العالمي.

وأكد أن ذلك يأتي في إطار دور الأكاديمية لمناقشة التحديات التي تواجه شباب مصر وإنشاء حاضنات تكنولوجية في مجالات مختلفة مثل مجال النسيج، وصناعة الأثاث، ومجال التعليم والوسائط المتعددة والموضة والتصميم والحرف اليدوية والتراثية وانترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، ومن خلال هذا البرنامج تم إنشاء شبكة من الحضانات التكنولوجية العامة والمتخصصة وتجميع الجهود حيث تعاونت الأكاديمية مع عده جامعات، ووزارات، ومؤسسات مجتمع مدني، والقطاع الخاص، واتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلي التعاون مع المعاهد والمراكز البحثية؛ لتصبح “انطلاق” أكبر منصة حكومية لإنشاء وإدارة الحاضنات التكنولوجية في منظومة ريادة الأعمال والابتكار بحيث تغطي أقاليم مصر المختلفة، وقد بلغ عدد الحاضنات التكنولوجية حتى الآن 17 حاضنة بتمويل 44 مليون جنيه حيث يتم احتضان أكثر من 83 شركة منذ عام 2016 وحتي الآن وتم تخريج 32 شركة تكنولوجية ناشئة بالفعل تعمل فعلیاً فی السوق المحلی والخارجی ما بین استثمارات وتمویل ذاتی، وقد اتاح برنامج انطلاق اکتر من 240 فرصه عمل إلی الآن لشباب المبتکرین ورواد الاعمال، وذلك بخلاف الشرکات التی تم الاحتفال بتخریجها الیوم من حاضنة “تفانين” وعددها 8 شركات، منهم علي سبيل المثال شركة MERAKY والتي تعمل على استخدام الفضة الخام في أعمال الحلي اليدوية، وشركة ZAY تقوم باستخدام كلا من الأحجار الكريمة والشبه كريمة بوضعها في إطار باستخدام النحاس، وشركة بدارة وتهدف إلى النهوض بالصناعات اليدوية.