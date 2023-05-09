«البحث العلمي» بحزب حماة الوطن بمطروح تناقش التعاون مع الهلال الأحمر

عقدت أمانة البحث العلمي بحزب حماة الوطن بمطروح اجتماع لمناقشة خطة العمل الفترة المقبلة التي تساهم في دعم أبناء مطروح من الباحثين وأصحاب الأفكار العلمية في خطط التنمية.

وقال النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان ، بأن أمانة البحث العلمي بالحزب ناقشت في اجتماعها دعم الباحثين وأصحاب رسائل الماجستير والدكتوراه من أبناء مطروح التي تخدم خطط التنمية في البيئة والزراعة والري والثروة الحيوانية وغيرها ، وذلك خلال اجتماع الأمانة برئاسة علياء علي أمينة البحث العلمي بالحزب ، وبمتابعة وتحت إشراف المستشار محمد رحومة أمين التنظيم بالحزب.



وأكد أمين حزب حماة الوطن بمطروح علي تقديم كل الدعم لابنائنا أصحاب العقول المبدعة التي تسعي لتقديم الدعم العلمي التي تطمح القيادة السياسية أن نحققه لتكون مصر في المكانه التي تستحقها وذلك بضمان استمرار المبدعين والمتفوقين علي مواصلة العمل الجاد وحثهم علي المثابرة والتخطيط لتحقيق طموحاتهم لرفعتهم ورفعة وطننا الغالي فنحن نستطيع ومصر الان تستطيع ، لنكون يد العون والمرجع العلمي للمسئولين بمطروح ، لخدمة هذا المحافظة التي تستحق الكثير .

وذلك في أطار أهتمام الدولة بالبحث العلمي وأهمية الدور الذي يقده لينعكس علي المجتمع لتحقيق التقدم والتطور في العلوم ويساهم البحث العلمي في دراسة الظواهر الطبيعية والكشف عن أسبابها ودراسة المتغيرات من خلال الابحاث والدراسات في كافة التخصصات ليقدم الحلول العلمية لمتخذي القرار .