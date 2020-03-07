«البحث العلمى» لشركات الأدوية: مستعدون لتحمل تكلفة التجارب للخروج بمنتج نهائى

طالب الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى ، شركات الأدوية تقديم طلباتها لأهم الأصناف الناقصة في السوق، على أن تتولي الأكاديمية توفير جميع البيانات عن براءات الاختراع ، الموجودة لديها حاليا عن تلك الأدوية.

وأضاف رئيس الأكاديمية البحث العلمى ، أنه سيتم توفير تكلفة عمل التجارب اللازمة للتأكد مع البيانات، وتسير الأمر للموافقة على تسجيل الأدوية، قائلا: « شوف أي اللي ممكن يتعمل واي اللي ناقص، واحنا عندنا البيانات نوفرها .. وبعدين نخرج بمنتج نهائي».

شركات أدوية

وأضاف صقر في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في ورشة عمل رؤساء مجالس إدارات شركات الأدوية تحت عنوان: “نظام براءات الاختراع وصناعة الدواء في مصر” والتي ينظمها ينظمها مكتب براءات الاختراع المصري بالتعاون مع شبكة العالم الثالث، أن المراكز البحثية عادة تعمل بمعزل عن احتياجات الصناعة، وأن الأكاديمية لا تستطيع بمفردها النهوض بصناعة الأدوية في مصر، فهي لديها القدرة على رصد المعوقات منها التراخيص الإجبارية للأدوية، لكن إقامة المصانع في استطاعة الشركات.

براءات الاختراع

ويستهدف اللقاء الذي عقد اليوم، تسليط الضوء على عدد من الموضوعات الهامة حول علاقة براءات الاختراع بالصحة العامة وصناعة الدواء في مصر، وتشمل محاور اللقاء أوجه المرونة في نظام براءات الاختراع، الترخيص الإجباري، ومعلومات براءات الاختراع والملك العام.

والورشة أقيمت تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وسيفتتح الورشة الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بحضور رؤساء مجلس إدارة مجموعة من شركات الدواء المصرية والمسئولين من وزارة الصحة والسكان والهيئات المعنية بصناعة وترخيص الدواء.

تمويل البحوث

وأكد صقر ان أكاديمية البحث العلمي، توفر برنامج تمويلي للبحوث والدراسات اللازمة لتحويل بعض براءات الاختراع إلى منتجات، لافتا إلى أن هناك مبالغة عند عرض بعض الابتكارات، لا سيما أنه بعد عمل الدراسات والتجارب تثبت عكس ما هو معلن.

وطالب ضرورة التدقيق فى بيانات كثير من الاختراعات قبل الإعلان عن تفاصيلها قائلا: « ممكن تلقي حد بيقول انه اخترع دواء للقضاء على مرض معين .. لكن بعد التدقيق يتم اكتشاف أن النتائج ليست سليمة».