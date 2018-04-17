البحث العلمى تستثمر 33 مليون جنيه فى برنامج انطلاق

■ دعم 10 إلى 15 شركة ناشئة سنويا.. وتمويل 63 أخرى بـ9.3 ملايين جنيه ■ تخريج 8 رواد أعمال.. و150 ألف جنيه مساعدة مالية لكل واحد ■ افتتاح حاضنة فى الوادى الجديد قبل نهاية العام متخصصة فى التراثيات جهاد سالمتستند رؤية مصر 2030 إلى تحقيق نمو اقتصادى بالبلاد من خلال استخدام البحث العلمى فى الصنا

■ دعم 10 إلى 15 شركة ناشئة سنويا.. وتمويل 63 أخرى بـ9.3 ملايين جنيه

■ تخريج 8 رواد أعمال.. و150 ألف جنيه مساعدة مالية لكل واحد

■ افتتاح حاضنة فى الوادى الجديد قبل نهاية العام متخصصة فى التراثيات

جهاد سالم

تستند رؤية مصر 2030 إلى تحقيق نمو اقتصادى بالبلاد من خلال استخدام البحث العلمى فى الصناعة وتعميق تصنيع مكون محلى، لذلك تستهدف أكاديمية البحث العلمى التوسع فى إنشاء حاضنات تكنولوجية جديدة لدعم الشركات الناشئة على مستوى المحافظات ضمن الشبكة القومية للحاضنات بالتعاون مع وزارة التخطيط وبرنامج رواد 2030.

قال الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية، إن البرنامج السابق يدعم إنشاء من 10 إلى 15 شركة تكنولوجية ناشئة سنويا عبر احتضانها خلال مدة تتراوح بين 12 و13شهرا قد تصل إلى عامين وفقا للتكنولوجيات المستخدمة.

كما يشترط البرنامج أيضا أن يخدم المشروع التحديات المحلية وأن يكون ذات جدوى اقتصادية بهدف إنتاج مؤسسات ناجحة تمتلك القدرة على التحكم فى برنامجها المالى والقدرة على البقاء والاستمرارية ومساعدة الخريجين فى الحصول على فرص عمل وإنعاش الأحياء والمناطق السكنية، وكذلك تسويق التكنولوجيا وتعزير نمو الاقتصاد المحلى.

وأكد صقر لـ«المال» أن ضم الحاضنات المتخصصة فى مصر تحت مظلة واحدة يضمن توحيد جميع الجهود لخدمة رواد الأعمال والشركات الناشئة وتقديم كل التسهيلات الضرورية والدعم المادى.

وأشار إلى أنه تم تدشين برنامج «انطلاق» لدعم رواد الأعمال عام 2015، بهدف تحويل الأفكار البحثية إلى شركات تكنولوجية قادرة على المنافسة ومنتجاتها ذات قدرة تنافسية تحقيقا لهدف الاقتصاد المعرفى، ما يدعم بدوره استكشاف الأفكار الجديدة واحتضان أصحابها من الباحثين ورواد الأعمال والطلاب فى الجامعات والمدارس الفنية، وتوفير البيئة المناسبة والدعم للأفكار المتميزة، وخلق فرص عمل تدعم مواجهة التحديات من خلال نظام مؤسسى واضح وشفاف.

وأضاف أن أولى الخطوات التنفيذية لبرنامج «انطلاق» بدأت يناير 2016، ووصل إجمالى الدعم الذى تحملته الأكاديمية حتى الآن إلى 33 مليون جنيه لإنشاء وتوطين 17 حاضنة تغطى عدة أقاليم مختلفة من الصعيد إلى الوجه البحرى، كما دعمت الحاضنة 63 شركة تكنولوجية ناشئة بقيمة 9.3 مليون جنيه، كما تمكنت العديد من الشركات التى دعمتها الحاضنة من الحصول على استثمارات ومنها شركة nile bot، قابس، NANO-Fib-Tech، Green Sky، وbubble.

وأوضح أنه تم تخريج 8 شركات محتضنة من خلال حاضنة انطلاق، وذلك بعد فترة احتضان بلغت 9 أشهرتم فيها تقديم الخبرة الفنية والإدارية فى إدارة الحاضنات التكنولوجية والدعم المادى بقيمة ١٥۰ ألف جنيه لكل شركة محتضنة لتطوير النموذج الأولى لكل شركة.

إضافة إلى المساعدة فى التسويق والحسابات والإدارة المالية والتواصل مع حلفاء استراتيجيين بالسوق والتواصل مع المستثمرين ومع مستثمرى رأس المال المخاطر وتوفير طاقم استشارى ورقابى وإدارة الملكية الفكرية.

وقال صقر إن التمويل الذى تقدمه الحاضنات فى إطار منحة لا ترد من أكاديمية لرواد الأعمال وللشركاء العاملين فى مجتمع ريادة الأعمال، مشيرا إلى أن انطلاق تعد أول مبادرة حكومية بين أكاديمية البحث العلمی والتكنولوجيا والهيئة العامة للاستثمار لدعم ريادة الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة.

واستكمل أن فروع الحاضنات تغطى محافظات (قنا – سوهاج – السويس – أسيوط – طنطا – دمياط – الإسكندرية – القاهرة)، بالتعاون مع عده جامعات منها (جامعة الأزهر بمحافظة قنا – جامعة السويس – وجامعة طنطا – وجامعة دمياط – جامعه أسيوط)، إلى جانب التعاون مع عدة وزارات (الاستثمار- الصناعة والتجارة )، ومؤسسات المجتمع المدنى (مصر الخير – جمعية اتصال)، وفى القطاع الخاص تعاونت الأكاديمية مع (نهضة مصر – ice alex )، واتحاد الصناعات المصرية (غرفة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، إضافة إلى التعاون مع المعاهد والمراكز البحثية (معهد بحوث الإلكترونيات).

وذكر أن البرنامج يولى اهتماما بإنشاء الحاضنات التى تستهدف قطاعات وتجمعات صناعية بعينها طبقا للميزات النسبية لكل محافظة على حدة، فعلى سبيل المثال التجمع الصناعى للنسيج بإقليم شمال الدلتا (طنطا والمحلة الكبرى) والتجمع الصناعى للأثاث والألبان بدمياط)، أو المجالات التى تخدم النمو الاقتصادى وتدعم حل بعض المشكلات والتحديات الملحة فى المجتمع، وبشكل عام فإن الأساس فى دعم الحاضنات هو التنوع والتنافسية.

وتقوم الأكاديمية بإعلان خطتها فى دعم قطاع أو تجمع معين عن طريق فتح باب التقدم للجهات المختلفة لتقدم مقترح متكامل فى جوانبه، ومن ثم يتم تقييم المقترحات المقدمة وتقديم المنح وإنشاء الحاضنات.

ولفت إلى أن الأكاديمية ممثلة فى حاضنة انطلاق تعتزم خلال العام الجارى افتتاح حاضنة فى الوادى الجديد متخصصة فى التراثيات والحرف اليدوية، إلى جانب تفعيل حاضنة أسيوط بالتعاون مع جامعة أسيوط.

يشار إلى أن «البحث العلمى» وقعت بداية العام الجارى بروتوكول تعاون مع جامعة النيل لإطلاق أول حاضنة أعمال مصرية متخصصة فى مجال الذكاء الاصطناعى (Cognitive) وتكنولوجيا سلاسل الثقة (Block chain)، وتحمل الحاضنة اسم (NU Techspace) بتمويل من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى إطار البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية “انطلاق”.

وقال إن الحاضنة تقدم حزمة من الخدمات بجانب الدعم المالى للشركات التكنولوجية الناشئة، مبينا أن نموذج عمل الحاضنة ينقسم إلى مرحلتين: الأولى مرحلة خدمات ما قبل الاحتضان وستقوم بالتركيز على تشكيل فريق عمل وتجهيز المتقدمين للعمل سوياً، والتدريب على مبادئ ريادة الأعمال، وإعداد دراسات جدوى مبدئية للمشروع، والثانية مرحلة الاحتضان، وهى المرحلة التى يتم فيها الاحتضان الفعلى للشركات وتقديم الخدمات الفنية والمالية والإدارية والتسويقية لهم.

وتطرق إلى أن فكرة البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية «انطلاق» جاءت كتوحيد للعديد من المبادرات التى تبنتها الأكادمية مسبقا من منطلق الدور المنوط بها فى مجال إحداث التنمية التكنولوجية الاقتصادية، إذ بدأت الأكادمية فى عام 2013، ببرنامج الابتكار التشاركى، والذى يهدف لربط كل فئات المجتمع، خاصة فى الأماكن النائية والمهمشة بأفكار وحلول مبتكرة للتحديات المحلية الموجودة.

وأخذت الأكاديمية على عاتقها برنامج مشروعات التخرج لطلاب السنوات النهائية فى الكليات العملية، والذى بدأ منذ عدة أعوام بهدف تقديم دعم مالى للطلاب لتحويل الأفكار الخاصة بمشروعات تخرجهم إلى نماذج أولية ودعمهم فى تنمية مهارات ريادة الأعمال، ثم بدأت الأكادمبة فى المبادرات والحملات القومية: والتى تعد مرحلة ما بعد البحث العلمى وتتضمن التعرف إلى التحديات القومية التى تواجه المحافظات والصناعات المصرية القائمة، وتقوم فيها الأكاديمية بتقديم نماذج اقتصادية وتكنولوجية قابلة للتطبيق لحل تلك المشكلة من خلال تقديم الدعم المالى للفريق العلمى صاحب أكثر الحلول قابلية للتطبيق.

وأشار إلى أنه عقب نجاح تلك المبادرات والحملات رأت الأكاديمية ضرورة المساهمة فى تحويل قصص النجاح إلى شركات تكنولوجية ناشئة، وتجميع تلك الجهود فى برنامج واحد لإحداث طفرة تكنولوجية حقيقية فى المجتمع العلمى والاقتصادى لمصر من خلال إطلاق البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية «انطلاق».

والمعروف أن الحاضنات التكنولوجية هى وحدات دعم علمى وتكنولوجى للاستفادة من الأبحاث العلمية والابتكارات وتحويلها إلى مشروعات ناجحة من خلال إبرام تعاقدات واتفاقيات مع مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين وحل العديد من المشكلات التى تواجة الأبحاث العلمية والممثلة فى التمويل نظرا لحداثة الفكرة وكذلك قصور الموارد الذاتية للمبتكرين.

وبدأ نشاط الحاضنات فى مصر منذ تأسيس الصندوق الاجتماعى لتنمية حاضنات الأعمال والتكنولوجيا عام 1995، وتم من خلاله تدشين 15 حاضنة متنوعة حتى عام 2002، وفى عام 2005 ظهرت حاضنات رعاية المشروعات التكنولوجية من خلال البرنامج الذى أطلقته هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا».