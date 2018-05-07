البحث العلمى تحتفل بتخرج 10 شركات ناشئة بمجال صناعة الإلكترونيات

المال-خاص

بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، احتفلت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات بتخرج 10 من الشركات التكنولوجية المحتضنة فى أول حاضنة تكنولوجية قومية متخصصة فى صناعة الإلكترونيات، والتى تحمل اسم حاضنة “طريق” المموله من الأكاديمية بما يقرب من 4 ملايين جنيه، حيث تم إطلاق الدورة الأولى من الحاضنة فى فبراير 2017، وذلك ضمن البرنامج القومی للحاضنات التكنولوجية بأكاديمية البحث العلمى “انطلاق”، والذى تهدف إلى دعم أصحاب الابتكارات والشركات الناشئة فى مختلف مجالات الإلكترونيات وتطبيقاتها مع التركيز على الأفكار والمشروعات ذات الأهداف الاستراتيجية والعائد المباشر على الاقتصاد القومي، ومن ضمن هذه المجالات على سبيل المثال لا الحصر الطاقة الجديدة والمتجددة، والمستشعرات الذكية، وتحديات البيئة والغذاء.

وفى كلمته أوضح الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا: اليوم تخرجت 10 شركات محتضنة وذلك بعد فترۃ احتضان بلغت 12 شهرا، تم فيها تقديم الخبرة الفنية والإدارية فى إدارة الحاضنات التكنولوجية والدعم المادى بقيمة ١٥۰ ألف جنيه لكل شركة محتضنة لتطوير النموذج الأولى لكل شركة، بالإضافة إلى المساعدة فى التسويق والحسابات والإدارة المالية والتواصل مع حلفاء إستراتيجيين بالسوق والتواصل مع المستثمرين ومع مستثمرى رأس المال المخاطر وتوفير طاقم استشارى ورقابى وإدارة الملكية الفكرية وغيرها بحيث تصبح قادرة على تحويل الأفكار والابتكارات ومخرجات البحوث إلى شركات تكنولوجية ناشئة قادرة على المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية ومنتجاتها ذات قدرة تنافسية لتحقيق هدف الاقتصاد المعرفي، قائلاً:” يدخل الشاب الحاضنة بفكرة مبتكرة يتخرج منها رجل أعمال لدية شركة تكنولوجية تنتج منتج صنع فى مصر”، كما أكد سيادته انه بنهاية هذا العام ستكتمل الشبكة القومية للحاضنات التكنولوجية لتكون انطلاق أكبر حاضنة تكنولوجية فى المنطقة العربية، حيث بلغ عدد الحاضنات التكنولوجية 19 حاضنة بتمويل 48 مليون جنيه حيث تم احتضان 63 مبتكر وتم تخريج 12 شركة تكنولوجية ناشئة بالفعل على أرض الواقع البعض منهم ينتج منتجات تُصدر إلى 11 دولة حول العالم، وهى فى مجال الأجهزة الطبية وحصلت منتجاتها على اعتماد من الاتحاد الأوروبى ويعمل فى هذه الشركة حاليا أكثر من 30 مهندس ومحاسب، كما نستهدف 50 شركة ناشئة فى الدورة الواحدة بنهاية العام المالى القادم، وهو ما يعنى خلق فرص عمل جديدة وزيادة المنتجات التكنولوجية المصنعة محليًا ومشاركة حقيقية من البحث العلمى فى التنمية الاقتصادية القائمة على المعرفة، واشار صقر إلى استكمال شبكة مكاتب ونقل وتسويق التكنولوجيا فى الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية ليصل عدد المكاتب إلى 42 مكتبا بإجمالى تمويل 40 مليون جنيه.