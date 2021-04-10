البتكوين تقفز 110% منذ بداية العام لتتجاوز 61 ألف دولار

يتوقع المحللون فى العديد من المراكز البحثية العالمية استمرار ارتفاع سعر عملة البتكوين ليصل إلى 100 ألف دولار هذا العام.

قفزت البتكوين أشهر وأغلى عملة ديجيتال فى العالم بأكثر من 110 % منذ بداية العام الجديد وحتى الآن بعد أن صعدت خلال تعاملات بداية هذا الأسبوع بحوالى 4.5% لتصل إلى ما يزيد عن 61 ألف دولار لتكرر المستوى القياسى الذى بلغته يوم 13 مارس الماضى عندما حققت أعلى سعر لها عند 61.7 ألف دولار بفضل تدفق العملاء من أنحاء العالم على امتلاك واستخدام العملات المشفرة واتجاه الشركات العالمية المختلفة للسماح للمستهلكين بشراء منتجاتها بها.

ويتوقع المحللون فى العديد من المراكز البحثية العالمية استمرار ارتفاع سعر عملة البتكوين ليصل إلى 100 ألف دولار هذا العام.

وذكرت وكالة بلومبرج أن العديد من الشركات العالمية مثل تيسلا للسيارات وفيزا للبطاقات الائتمانية سمحت للمستهلكين باستخدام العملة المشفرة.

أعلنت شركة فيزا الأمريكية أنها ستسمح باستخدام العملة الأمريكية USDC المشفرة التى ترتبط قيمتها مباشرة بالدولار لتسوية المعاملات بشبكة مدفوعاتها.

انتعاش سعر البتكوين بعد إعلان شركة فيزا

وقفز سعر البتكوين بعد إعلان شركة فيزا فى منتصف الأسبوع الأخير من مارس بأكثر من %6.5 ليتجاوز 58 ألف دولار.

وأعلن مؤخرا إيلون ماسك رئيس تيسلا أغلى شركة للمركبات الكهربائية بالعالم بالقيمة السوقية عن السماح للعملاء بشراء منتجاته بهذه العملة.

وتسعى الشركات العالمية لتعزيز المدفوعات بالعملات الديجيتال لمساعدة شركات التكنولوجيا المالية والتعاون مع الشركاء لتخفيف تعقيدات العملات المشفرة للعملاء والمستهلكين.

وأطلقت شركة فيزا برنامجا مبتكرا لنظام المدفوعات مع منصة كريبتو دوت كوم للعملات الديجيتال وتخطط لطرحه مع الشركاء العام الجارى.

ولكن هناك معارضون لاستخدام عملة البتكوين ويرون أنها مجرد وسيلة مضاربة خطرة وسعرها معرض لتقلبات حادة تؤدى لخسائر فادحة.

وإذا واصلت عملة البتكوين الارتفاع الجنونى والانخفاض الشديد قد تتكون منها فقاعة ضخمة يمكن أن تنهار فجأة وتسبب خسائر بالمليارات.

ويرى محللون أن التقلبات فى أسعار عملة البتكوين ستستمر طالما ظل المستثمرون يقبلون عليها ليرتفع سعرها لمليون دولار أو ينهار.

وشهدت البتكوين انتعاشا بنهاية 2017 لتبلغ 20 ألف دولار محققة مكاسب هائلة لمستثمريها الأوائل ثم انهارت إلى 3 آلاف دولار.

وارتفع سعرها على مدار العام الماضى ليقترب من 30 ألف دولار بالمقارنة مع 7 آلاف دولار فى العام السابق.

ومن المتوقع أن تشهد سوق العملات الديجيتال توسع هائلا بالفترة المقبلة ولاسيما أن البتكوين قفزت قيمتها بحوالى %900 العام الماضى.