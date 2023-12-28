«البترول»: 7.3 مليار دولار استثمارات مشروعات التكرير وخطوط نقل الزيت والغاز خلال 2023

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية ، عن حصاد عام 2023 ، حيث تم انجاز مشروعات المجمعات والوحدات الإنتاجية الجديدة لتكرير البترول باجمالى استثمارات 7.3 مليار دولار لانتاج منتجات بترولية عالية الجودة للمساهمة في تأمين احتياجات السوق المحلى وتقليل الاستيراد، حيث يجرى حاليا اعمال التجهيز للتشغيل التجريبى لتوسعات مصفاة تكرير ميدور تمهيداً لدخوله مرحلة الانتاج والذى يهدف إلى زيادة الطاقة التكريرية للمصفاة بنسبة 60%، لإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة ومطابقة للمواصفات الاوروبية Euro5.

كما يجرى تنفيذ مجمع إنتاج السولار بشركة أنوبك بمحافظة اسيوط، وتوسعات مصفاة تكرير شركة السويس لتصنيع البترول، ومشروع انشاء وحدة جديدة للتقطير الجوى بمصفاة أسيوط لتكرير البترول .

وتم الانتهاء قبل نهاية العام من تنفيذ مشروع وحدة تقطير المتكثفات (CDU) بشركة النصر للبترول بالسويس في اطار تحديث مصفاة التكرير بالشركة ، ويهدف المشروع الى إنشاء وحدة تقطير للمتكثفات بطاقة 2ر1 مليون طن سنوياً وبتكلفة 3ر3 مليار جنيه ، لإنتاج منتجات بترولية عالية القيمة الاقتصادية مثل السولار والبوتاجاز والنافتا .

مشروعات البتروكيماويات والتوجه للأخضر

وشهد العام البدء في إجراءات تنفيذ مجموعة من المشروعات لتعظيم القيمة المضافة بمنطقتى العلمين الجديدة ودمياط وشملت مجمعى انتاج السيليكون المعدنى وكربونات الصوديوم ( الصودا آش ) بالعلمين الجديدة ومشروعى الأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر بدمياط بإجمالى استثمارات يزيد عن 2 مليار دولار،واستكمال مراحل التنفيذ المختلفة لمشروعات انتاج الالواح الخشبية MDF من قش الأرز ، وإنتاج مشتقات الميثانول ، وإنتاج الايثانول الحيوى من المولاس بإجمالى استثمارات حوالى 630 ملايين دولار على النحو التالى :

– مشروع إنتاج كربونات الصوديوم Soda Ash

يهدف المشروع الى إنتاج 600 ألف طن سنوياً من الصودا أش (كربونات الصوديوم) ومشتقاتها، وجدير بالذكر أن مادة الصودا آش تدخل فى العديد من صناعات الزجاج والصابون والمنظفات والمنتجات الطبية والأطعمة والمشروبات والأعلاف الحيوانية والأسمدة وغيرها من الصناعات.. هذا وقد تم انعقاد الجمعية التأسيسية للشركة المصرية للصودا آش في 29 يناير2023.

مشروع مجمع السيليكون المعدني

هدف المشروع الى إنتاج45 ألف طن سنوياً من السيليكون المعدني للمشاركة في توفير احتياجات الصناعة المصرية بالإضافة إلى توفير ملايين من العملات الصعبة نتيجة الاستيراد وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد الطبيعية والخامات المتوفرة في مصر والتي منها خام الكوارتز عالي النقاوة.. هذا وقد تم انعقاد الجمعية التأسيسية لشركة العلمين لمنتجات السيليكون فى 8 مايو2023.

مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء (شركة موبكو-دمياط)

يهدف المشروع إلى إنتاج 150 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء كوقود نظيف هذا وقد تم توقيع اتفاق تنفيذ المشروع مع شركة سكاتك النرويجية خلال فعاليات مؤتمر المناخCop28 .. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه تم فى أغسطس2023 تأسيس شركة دمياط لإنتاج الأمونيا الخضراء بالمنطقة الحرة العامة بدمياط لتنفيذ المشروع، كأول شركة تؤسس إلكترونياً في مصر وذلك ضمن المرحلة الأولى لخدمة تأسيس الشركات بشكل متكامل عبر البوابة الالكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

مشروع إنتاج الميثانول الأخضر :

يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط وذلك بين شركة الاسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات “انربك” وشركة سكاتك النرويجية الرائدة في مجال حلول الطاقة الخضراء، وبالتعاون مع الشركة المصرية للإيثانول الحيوى ، ويهدف لإنتاج وقود السفن الحيوى الأخضر ، وتبلغ تكلفته الاستثمارية 450 مليون دولا ر، وقد تم توقيع اتفاقية التطوير المشترك للمشروع الذى سيقام بميناء دمياط .

مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) بالبحيرة (شركة WOTECH)

يهدف المشروع إلى إنتاج 205 ألف متر3 سنويا من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF)) اعتمادا على 245ألف طن سنوياً من قش الأرز المصرى كمادة خام لتلبية جزء من احتياجات السوق المحلى بالإضافة إلى المساهمة في الحد من التلوث البيئي الناتج عن حرق قش الأرز وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 351 مليون يورو ..

-مشروع إنتاج مشتقات الميثانول بدمياط

يهدف المشروع إلى إنشاء مصنع لإنتاج 87 ألف طن من مشتقات مادة الفورمالدهيد التي تدخل في العديد من الاستخدامات ، وذلك اعتماداً على مادة الميثانول المنتجة بشركة ميثانكس مصر ومادة اليوريا المنتجة بشركة موبكو ومادة الصودا الكاوية المنتجة بشركة البتروكيماويات المصرية، بالإضافة إلى 10 ألف طن سنوياً من مادة النفتالين فورمالدهيد المسلفن وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 120 مليون دولار.

– مشروع إنتاج الإيثانول الحيوي (ميناء دمياط).

يهدف المشروع إلى انتاج 100 ألف طن سنويا من مادة الإيثانول الحيوي بالإضافة إلى إنتاج 130 ألف طن سنويا من مادة الفيناس والتي تستخدم كعلف حيواني، وذلك باستخدام 420 ألف طن/ السنة من المولاس المنتج بشركات السكر المصرية لتلبية جزء من احتياجات السوق المحلى مع تصدير الفائض، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 120 مليون دولار.

تطوير وزيادة قدرات لمشروعات البنية الأساسية

مشروعات خطوط نقل الزيت الخام

تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل خط نقل الزيت الخام (بدر/مسطرد) بطول 23 كم وقطر 26 بوصة بهدف رفع كفاءة الشبكة وزيادة معدلات تدفيع الخام لمعامل التكرير.. هذا وبلغت تكلفته 262 مليون جنيه.

مشروعات خطوط الغاز الطبيعي

الانتهاء من تنفيذ وتشغيل ازدواج خط التينة غرب/ميت نما بطول 168 كم وقطر 42بوصة لنقل غازات منطقة حقل ظهر وتدعيم الشبكة القومية لمنطقة جنوب مصر وبإجمالي تكلفة حوالى 4 مليار جنيه.

إنشاء مستودع التخزين الثامن (شركة ويبكو)

تم الانتهاء من مشروع مستودع التخزين الثامن بميناء الحمراء البترولى بالعلمين الذى تديره شركة ويبكو بطاقة 660 الف برميل من اجل استيعاب الزيادة في إنتاج الزيت الخام بمنطقة الصحراء الغربية، والوصول بالسعة التخزينية للزيت الخام بميناء الحمراء إلى 25ر2 مليون برميل ، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالى 34 مليون دولار.