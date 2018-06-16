البترول: 50 مليار جنيه وفرا مستهدفا من زيادة اسعار الوقود

قال حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول ان المستهدف من الزيادة الجديدة في اسعار الوقود هو خفض قيمة الدعم المخصص لها بواقع 50 مليار جنيه حتى يصل إلى الرقم المعلن في الموازنة الجديدة في حدود 86 مليار جنيه. وذكر عبد العزيز في تصريحات تلفزيونية منذ قليل ان الزيادة ما هي الا محاولة لتصحيح





قال حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول ان المستهدف من الزيادة الجديدة في اسعار الوقود هو خفض قيمة الدعم المخصص لها بواقع 50 مليار جنيه حتى يصل إلى الرقم المعلن في الموازنة الجديدة في حدود 86 مليار جنيه.





وذكر عبد العزيز في تصريحات تلفزيونية منذ قليل ان الزيادة ما هي الا محاولة لتصحيح التشوه في الاسعار، وذكر ان اصلاح منظومة دعم الوقود سيساعد وزارة البترول في صرف مستحقات الشركات الاجنبية العاملة في مصر بانتظام





وقال ان الوزير طارق الملا متواجد في معمل تكرير اسيوط ويتابع عمليات سير تسليم شحنات الوقود إلى محطات البنزين وانتظامها .





وكانت الحكومة اقرت صباح اليوم زيادة في اسعار الوقود بنسب متفاوتة ، و زاد سعر لتر بنزين 92، بنحو 1.75 قرشا ليصبح 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلا من 3.65 جنيه، وسعر لتر السولار أصبح 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 3.75 جنيه بدلا من جنيهان، وارتفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر بدلا من 6.6 جنيه.





وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيها بدلا من 30 جنيها، بينما أصبح سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية 100 جنيه من 60 جنيها.





