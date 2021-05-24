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«البترول» : 16.5 مليار جنيه تكلفة توصيل الغاز الطبيعي لـ1400 قرية ضمن «حياة كريمة» (فيديو)

هناك 14 قرية أخرى سيتم توصيل الغاز الطبيعي لها فور الانتهاء من الصرف الصحي بتلك القرى،
محمد مجدي 8:10 م, الأثنين, 24 مايو 21 8:10 م, الأثنين, 24 مايو 21

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أكد حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، أن الوزارة مشارِكة في مبادرة حياة كريمة، وذلك من خلال توصيل الغاز الطبيعي للقرى المحرومة من الغاز، وذلك بعدد 1400 قرية في المرحلة الأولى. وقال عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج صالة التحرير على فضائية صدى البلد، إن المرحلة الأولى تبلغ تكلفتها 16.5 مليار جنيه، كما أن وزارة البترول تعمل حاليًّا في توصيل الغاز الطبيعي لعدد 59 قرية.

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وأضاف عبد العزيز أن هناك 14 قرية أخرى سيتم توصيل الغاز الطبيعي لها فور الانتهاء من الصرف الصحي بتلك القرى، موضحًا أنه تتم حاليًّا دراسة توصيل الغاز لعدد 248 قرية تم تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بها، وذلك بتكلفة 4 مليارات جنيه للغاز الطبيعي.

وأكد عبد العزيز أن هذه المبادرة غير متوقع حدوثها، وحجم العمل بها ضخم، موضحًا أن أكثر من وزارة تشارك في مبادرة حياة كريمة.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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