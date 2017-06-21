البترول يهوي 15% منذ تمديد اتفاق أوبك على خفض الإنتاج

خالد بدر الدين:هوت أسعار البترول بأكثر من 15 % منذ أواخر مايو الماضى وحتى الآن بعد أن اتفقت منظمة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون على تمديد اتفاق لخفض الإنتاج إلى نهاية مارس 2018 لتنزل إلى أدنى مستوى منذ حوالى 9 شهور حيث استبعد المستثمرون من حساباتهم أدلة على التزام المنظ

خالد بدر الدين:

هوت أسعار البترول بأكثر من 15 % منذ أواخر مايو الماضى وحتى الآن بعد أن اتفقت منظمة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون على تمديد اتفاق لخفض الإنتاج إلى نهاية مارس 2018 لتنزل إلى أدنى مستوى منذ حوالى 9 شهور حيث استبعد المستثمرون من حساباتهم أدلة على التزام المنظمة والمنتجين المستقلين باتفاق خفض الإنتاج العالمي.

وذكرت وكالة رويترز أن أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت هبطت اليوم الأربعاء، إلى 46.02 دولار للبرميل ليسجل أدنى مستوى تسوية منذ نوفمبر الماضى وكذلك انفض الخام الأمريكي في العقود الآجلة تسليم أغسطس إلى 43.55 دولار للبرميل لينزل إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر ن العام الماضى.

واتفقت منظمة أوبك ومنتجون مستقلون على خفض إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا بدءا من يناير الماضى ثم جددوا الاتفاق في 25 مايو ليمتد حتى مارس القادم غير أسعار النفط هبطت بشكل حاد منذ ذلك الحين مع تزايد الإمدادات من منتجين رئيسيين هما ليبيا ونيجيريا وهما عضوان في أوبك ومعفيان من اتفاق خفض الإنتاج بسبب خسائر ناتجة عن اضطرابات سياسية عنيفة مما جعل مندوبين في المنظمة يتساءلون عما إذا كان الاتفاق كافيا للتخلص من تخمة المعروض العالمي.

وأضاف المصدر أن التزام أعضاء أوبك بتخفيضات الإنتاج الشهر الماضي بلغ 108 % في حين بلغ التزام المنتجين غير الأعضاء بالمنظمة 100% وأكد مصدر آخر أن التزام جميع المنتجين في مايو بلغ 106 % وهذا أعلى مستوى للالتزام منذ بدء الاتفاق.