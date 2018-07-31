البترول يهوى 7 % فى يوليو فى أكبر خسارة شهرية منذ عامين

خالد بدر الدين: هبطت أسعار عقود البترول خلال شهر يوليو بأكثر من 6 % لتصل إلى حوالى 74.2 دولار لبرميل برنت وحوالى 7 % لتنزل إلى حوالى 68.76 دولار لبرميل الخام الأمريكي فى أكبر خسارة شهرية للخامين القياسيين منذ عامين .وذكرت وكالة رويترز إن أسعار البترول سجلت أكبر هبوط شهرى منذ

خالد بدر الدين:

هبطت أسعار عقود البترول خلال شهر يوليو بأكثر من 6 % لتصل إلى حوالى 74.2 دولار لبرميل برنت وحوالى 7 % لتنزل إلى حوالى 68.76 دولار لبرميل الخام الأمريكي فى أكبر خسارة شهرية للخامين القياسيين منذ عامين .





وذكرت وكالة رويترز إن أسعار البترول سجلت أكبر هبوط شهرى منذ يوليو 2016 بسبب المخاوف من وفرة المعروض بعد أن وصل انتاج أوبك في شهر يوليو الذى انتهى أمس إلى أعلى مستوى هذا العام ومع ظهور تقارير بأن الولايات المتحدة الأمريكية والصين ربما تستأنفان محادثات تجارية قد تعزز الطلب على الخام.

وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر بحوالى 1.34 % لتبلغ عند التسوية 74.21 دولار للبرميل كما انخفضت عقود تسليم سبتمبر إلى 74.25 دولار للبرميل بينما هبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.37 دولار، أو حوالي 2 % لتبلغ عند التسوية 68.76 دولار للبرميل.

واستمرت أسعار النفط تتكبد خسائر في التعاملات اللاحقة على التسوية ليهبط الخام الأمريكي إلى 68.32 دولار للبرميل بعد أن أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي تؤكد زيادة قدرها 5.6 مليون برميل في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي في حين كان من المتوقع أن تنخفض 2.8 مليون برميل.

وقال متعاملون أن علامات على حل محتمل لتعطل مؤقت في شحنات النفط عبر مضيق باب المندب عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر كان لها تأثيرها على الأسعار طوال جلسة التداول.