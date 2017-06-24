البترول يهبط 4% فى أسبوع و12% خلال شهر

خالد بدر الدينهوت أسعار البترول بحوالى 4% خلال الأسبوع الماضى لينزل سعر خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 45.54 دولار للبرميل وكذلك سعر الخام الأمريكى إلى 43.01 دولار للبرميل ليسجلان أدنى مستوى تقريبا منذ 10 شهور لتصل خسائرها حوالى 12% منذ شهر عندما أعلنت منظمة أوبك فى 25 مايو عن اتفاق

خالد بدر الدين

هوت أسعار البترول بحوالى 4% خلال الأسبوع الماضى لينزل سعر خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 45.54 دولار للبرميل وكذلك سعر الخام الأمريكى إلى 43.01 دولار للبرميل ليسجلان أدنى مستوى تقريبا منذ 10 شهور لتصل خسائرها حوالى 12% منذ شهر عندما أعلنت منظمة أوبك فى 25 مايو عن اتفاق على تمديد خفض الإنتاج لمدة 9 شهور حتى نهاية مارس القادم.

وذكرت وكالة رويترز أن أسعار البترول تراجعت طوال الـ 5 أسابيع الماضية لأول مرة منذ أغسطس عام 2015 مع استمرار المخاوف من زيادة الإنتاج على مستوى العالم لاسيما من نيجيريا وليبيا والولايات المتحدة الأمريكية والتى ستعزز المعروض الضخم في الإمدادات العالمية.

وساعد أيضا على استمرار هبوط أسعار البترول أن شركة بيكر هيوز الأمريكية للخدمات النفطية تعلن دائما إن الشركات الأمريكية تضيف عدد الحفارات النفطية كل أسبوع لزيادة إنتاجها من البترول النفطى مما يؤدى إلى الإطاحة بجهود منظمة أوبك الرامية لرفع الأسعار لدرجة أن الشركات الأمريكية أضافت 11 حفارة نفطية الأسبوع الماضى في أكبر زيادة على مدى ثلاثة أسابيع ليقفز الإنتاج فى الولايات المتحدة الأمريكية – التي لا تشارك في الاتفاق – بأكثر من 10% خلال هذا العام ليتجاوز 9.33 مليون برميل يوميا.