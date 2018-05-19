البترول يقفز 2% للأسبوع السادس على التوالى

خالد بدر الدينقفزت أسعار البترول بأكثر من 1.9% خلال الأسبوع الماضى ليصل سعر خام القياس العالمى مزيج برنت إلى حوالى 78.5 دولار للبرميل فى سادس زيادة أسبوعية على التوالى، بينما ارتفع سعر برميل البترول الأمريكى بأكثر من 0.9% ليسجل حوالى 71.3% للأسبوع الثالث على التوالى.وذكرت وكالة رويترز أن أ

خالد بدر الدين

قفزت أسعار البترول بأكثر من 1.9% خلال الأسبوع الماضى ليصل سعر خام القياس العالمى مزيج برنت إلى حوالى 78.5 دولار للبرميل فى سادس زيادة أسبوعية على التوالى، بينما ارتفع سعر برميل البترول الأمريكى بأكثر من 0.9% ليسجل حوالى 71.3% للأسبوع الثالث على التوالى.

وذكرت وكالة رويترز أن أسعار البترول انتعشت خلال الأسابيع الماضية بفضل هبوط حاد فى إنتاج فنزويلا وطلب عالمي قوي وعقوبات أمريكية مرتقبة على إيران لدرجة أنهه تجاوز حاجز 80 دولارا لبرميل خام برنت يوم الخميس الماضى للمرة الأولى منذ نوفمبر 2014 ويتوقع مستثمرون أن يسجل المزيد من المكاسب على الأقل فى الأجل القصير بسبب المخاوف من نقص الإمدادات.

وارتفعت أسعار النفط فى نهاية الأسبوع الماضى بسبب طلب قوى واستمرار تخفيضات المعروض بقيادة منظمة أوبك وعقوبات أمريكية وشيكة على إيران التى تعد من المصادر الرئيسية لتصدير ابترول ولكن الأسواق ما زالت أقل من أعلى مستوياتها منذ عدة أعوام لأنه من المتوقع أن تؤدى زيادة الإنتاج الإنتاج الأمريكى إلى تعويض بعض النقص في المعروض الحالى.

ومن ناحية أخرى توقع بنك الاستثمار الأمريكي جيفريز أن العقوبات على إيران قد تحجب أكثر من مليون برميل يوميا عن السوق بينما أعلن بنك باركليز البريطاني أمس الجمعة أنه يتوقع أن يبلغ متوسط سعر برميل برنت 70 دولارا هذا العام و65 دولارا فى 2019 ارتفاعا من تقديرات سابقة كانت تبلغ 63 و60 دولارا.