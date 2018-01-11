البترول يقفز فى 6 أسابيع لأعلى مستوى له منذ 2014

خالد بدر الدين ارتفعت أسعار البترول بحوالى 13% خلال حوالى 6 أسابيع منذ أوائل ديسمبر الماضى وحتى اليوم الخميس، ليتجاوز 69 دولارا لبرميل القياس العالمى برنت وحوالى 63.5 دولار لبرميل غرب تكساس الوسيط الأمريكي، ليقترب من أعلى مستوى له منذ عام 2014. ومع ذلك فقد ابتعدت أسعار العقود الآجلة لخام غرب ت

خالد بدر الدين

ارتفعت أسعار البترول بحوالى 13% خلال حوالى 6 أسابيع منذ أوائل ديسمبر الماضى وحتى اليوم الخميس، ليتجاوز 69 دولارا لبرميل القياس العالمى برنت وحوالى 63.5 دولار لبرميل غرب تكساس الوسيط الأمريكي، ليقترب من أعلى مستوى له منذ عام 2014.

ومع ذلك فقد ابتعدت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم قليلا عن السعر البالغ 63.67 دولار للبرميل والذى سجله أمس والذى بلغ أعلى مستوى منذ ثلاث سنوات، ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار أكثر بفضل انخفاض مفاجئ في الإنتاج ومخزونات الخام بالولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وكالة رويترز أن أسواق النفط تحظى بصفة عامة بالدعم من خفض الإنتاج الذي تقوده منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا والذي بدأ في يناير من العام الماضي ومن المقرر أن يستمر لنهاية العام الحالي.

ولذلك هناك مزيد من الضغوط على الأسعار في سوق النفط الحاضرة، فقد خفضت إيران والعراق ثاني وثالث أكبر منتجين للنفط في أوبك هذا الأسبوع أسعار الإمدادات للمحافظة على القدرة التنافسية.



ولكن الولايات المتحدة توجه المزيد من الدعم للأسعار مع انخفاض مخزوناتها من الخام إلى حوالى 5 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يناير لتنزل إلى 419.5 مليون برميل أو ما يقل عن متوسط 5 سنوات وحوالى 420 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن الإنتاج الأمريكي من النفط انخفض 290 ألف برميل يوميا إلى 9.5 مليون برميل يوميا، مما يثبط التوقعات بأن يتجاوز الإنتاج حاجز الـ 10 ملايين برميل يوميا.