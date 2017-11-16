البترول يرتفع إلى 62 دولارًا بعد هبوط أربع جلسات

خالد بدر الدين صعدت أسعار البترول خلال التعاملات اليوم الخميس فى البورصات الآسيوية لتصل إلى أكثر من 62 دولارا لبرميل خام القياس العالمي مزيج برنت وحوالى 55.4 لخام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط. وذكرت وكالة رويترز أن أسعار النفط هبطت أمس الأربعاء لرابع جلسة على التوالي، بعد أن أعلنت الحكوم

خالد بدر الدين

صعدت أسعار البترول خلال التعاملات اليوم الخميس فى البورصات الآسيوية لتصل إلى أكثر من 62 دولارا لبرميل خام القياس العالمي مزيج برنت وحوالى 55.4 لخام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط.

وذكرت وكالة رويترز أن أسعار النفط هبطت أمس الأربعاء لرابع جلسة على التوالي، بعد أن أعلنت الحكومة الأمريكية عن زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام والبنزين، لكن ارتفاع معدلات التشغيل في مصافي التكرير وهبوطا في مخزونات نواتج التقطير ساعدا في استعادة الأسعار من أدنى مستوياتها خلال الجلسة.

وما زالت أسعار النفط تتعرض لضغوط من توقعات أصدرتها وكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع تشير إلى نمو أبطأ للطلب العالمي على الخام.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 1.9 مليون برميل الأسبوع الماضي في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض قدره 2.2 مليون برميل.

وأضافت أن انتاج الخام الأمريكي قفز بأكثر من 14% منذ منتصف 2016 ليصل إلى 9.65 مليون برميل يوميا ومن المتوقع أن يواصل الارتفاع.

