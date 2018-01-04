البترول يتجاوز 68 دولارًا في أعلى مستوى منذ 2015

خالد بدر الدين صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي "مزيج برنت" بأكثر من 29 سنتًا، ما يعادل 0.4%، خلال تعاملات اليوم الخميس، بسبب التوترات السياسية في إيران لتتجاوز 68.13 دولار للبرميل، وتسجل مستويات لم تشهدها الأسواق منذ بداية موجة انخفاض أسواق السلع الأولية في 2014-2015. وذكرت وكالة "روي

خالد بدر الدين

صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي “مزيج برنت” بأكثر من 29 سنتًا، ما يعادل 0.4%، خلال تعاملات اليوم الخميس، بسبب التوترات السياسية في إيران لتتجاوز 68.13 دولار للبرميل، وتسجل مستويات لم تشهدها الأسواق منذ بداية موجة انخفاض أسواق السلع الأولية في 2014-2015.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي زادت 49 سنتاً أو ما يعادل 0.8%، لتصل إلى أكثر من 62.12 دولار للبرميل، وتسجل أعلى مستوياتها منذ مايو 2015.

وحفز انخفاض كبير لدرجات الحرارة في الولايات المتحدة، الطلب في الأجل القصير خاصة على زيت التدفئة.



وقال وليام أولوفلين، محلل الاستثمار لدى ريفكين سيكيوريتيز في أستراليا، إنه من الواضح أن السوق تزداد تفاؤلاً بالنفط في الوقت الذي تقترب فيه مستويات المخزون من متوسط خمس سنوات، والضبابية الجيوبوليتيكية في إيران ثالث أكبر منتج في أوبك تساهم في دعم الأسعار في الوقت الذي يحتج فيه المواطنون مجدداً ضد الحكومة غير أن الاضطرابات في إيران لم تؤثر على إنتاج البلاد من الخام.

وبلغت أسعار النفط اليوم أعلى مستوياتها، فيما يزيد على عامين ونصف العام بفضل تخفيضات الإنتاج الجارية التي تقودها أوبك، وتلقت الأسعار دعمًا من أسواق الأسهم الآسيوية التي اقتربت من أعلى مستوى منذ 10 سنوات، اليوم الخميس، وسط بيانات قوية من اقتصادات رئيسية بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان وألمانيا.