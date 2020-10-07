«البترول» و«البيئة» تبحثان خطط الإصلاح البيئي للشركات البترولية

عقدت اللجنة العليا للتوافق والإصلاح البيئى اجتماعها الدورى الرابع لمتابعة الأعمال التنفيذية لخطط الالتزام والإصلاح البيئى لشركات البترول العاملة فى خليج السويس والإسكندرية لمواجهة مشكلة الصرف الصناعى وفقاً للاشتراطات البيئية التى نص عليها قانون حماية البيئة.

يأتي ذلك استمرارا للمتابعة الدورية التى يقوم بها كل من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

وأكد الملا استمرار التنسيق والتكامل بين الوزارتين على أعلى مستوى لتحقيق التوافق البيئى للمشروعات البترولية والتعدينية.

وقال إن ذلك يتم من خلال محددات خطط العمل التى أفرزتها اجتماعات اللجنة العليا واللجنة الفنية المشكلة من قطاع البترول وجهاز شئون البيئة وصاغتها فى شكل خطة عمل أضحت كخارطة طريق واضحة تعمل فى نطاقها الشركات البترولية.

ولفت وزير البترول إلى أن ذلك التعاون يحقق استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وخطط الوزارة لزيادة الإنتاج وتقليل النفقات.

وأضاف أن مشروعات التوافق البيئى تعدها صناعة البترول بمثابة استثمار أخضر يرفع من قيمة وعائدات المشروعات، وأن هذا التعاون نتج عنه إنجازات كثيرة أشارت إليها وزيرة البيئة خلال الافتتاح الرئاسي لمصفاة تكرير مسطرد وهو مايعطى دفعة وحماس للاستمرار والاستكمال.

من جانبها أكدت وزيرة البيئة أن الوصول لبلورة التعاون بين الوزارتين والعمل بتوجه واحد وماتم تحقيقه نتيجة ذلك فى خليج السويس حتى الآن والتزام الشركات البترولية بخطط العمل يعد قصة نجاح يعمل الجانبان على وضعها كنموذج لمواجهة التحديات البيئية .

وأعربت الوزيرة عن سعادتها بهذا التعاون وما يلقاه فريق العمل المشكل من الجانبين من دعم لتحقيق التوافق البيئى للمشروعات البيئية والتعدينية.

واستعرض الوزيران موقف خطط الإصلاح البيئى وتقدم أعمال الشركات فى منطقتى خليج السويس والإسكندرية البتروليتين والتوافق بين أعضاء اللجنة المشتركة على ما تحقق.

كما استعرضا موقف المشروعات التعدينية فيما يخص الالتزام بالتوافق البيئى، وأكد الملا أهمية الإسراع بوضع ضوابط واشتراطات بيئية محددة فيما يخص قطاع التعدين فى ظل ما يشهده القطاع من دعم الدولة.

ويتم حاليا إعداد تقييم شامل للمحاور البيئية المهمة التى يجب مراعاتها خلال أنشطة البحث عن المعادن للحفاظ على البيئة فى ظل قانون حماية البيئة.

شارك في الاجتماع المهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ومساعده للبيئة والسلامة والصحة المهنية الكيميائى جمال فتحى والدكتورة إيناس أبوطالب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والجيولوجى أسامة فاروق رئيس هيئة الثروة المعدنية.

كما شارك الدكتور محمد سالم رئيس قطاع المحميات الطبيعية بوزارة البيئة والدكتورة كوثر حنفى والعميد إبراهيم علوى مستشارا وزيرة البيئة والمهندسة صفاء جبر بالمتابعة الفنية وأعضاء اللجنة الفنية من الجانبين.