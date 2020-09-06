«البترول» و«البحث العلمي»: برنامج دراسي جديد لتكنولوجيا البترول والغاز

رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة معهد بحوث البترول اجتماعا لمجلس إدارة المعهد عبر تقنية الفيديوكونفرانس والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بحضور أعضاء مجلس إدارة المعهد.

وأكد المهندس طارق الملا خلال الاجتماع أن القطاع يضع كافة إمكانياته للمساهمة في دعم المعهد وتحفيز أنشطته ونجاح خططه الحالية والمستقبلية في خدمة صناعة البترول والغاز.

وأشار إلى أن معهد بحوث البترول يمارس دوره المنوط به كذراع تكنولوجىة وبحثىة للقطاع بأعلى درجات الكفاءة، مشيدا بتطوره المستمر بما يعزز التكامل بين الجانب الأكاديمى والجانب العملى التطبيقى.

وخلال الاجتماع اتفق الوزيران على التعاون بين الجانبين وتشكيل فريق عمل مشترك للتعاون في تصميم برنامج دراسى جديد لتكنولوجيا البترول والغاز بالجامعات التكنولوجية الجديدة التي تم انشائها وجارى التوسع في انشائها بمختلف محافظات مصر .

وأشار الملا إلى ترحيب القطاع بدعم كافة الجهود المشتركة مع وزارة التعليم والبحث العلمى ومعهد بحوث البترول في هذا المجال وإتاحة الاستفادة من جميع إمكانيات القطاع التطبيقية ومواقعه الإنتاجية لخدمة الدراسة بالبرنامج الدراسى.

ومن جانبه، قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن الوزارة مهتمة بضرورة تصميم برنامج دراسى جديد لتكنولوجيا الخام والغاز في إحدى جامعاتها التكنولوجية التي تم إنشائها ووضعه حيز التنفيذ بعد الانتهاء من إعداده.

وقال إن البرنامج يتوافر له سبل النجاح من إمكانيات عملية وتطبيقية واسعة المدى في قطاع البترول والغاز.

كما وجه وزير التعليم والبحث العلمى بحصر جميع إمكانيات المراكز البحثية لتحقيق الاستفادة المثلى للباحثين.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور ياسر مصطفى مدير المعهد الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وفى مقدمتها الأنشطة المختلفة التي قام المعهد بإنجازها ومجهوداته الفعلية في مواجهة جائحة كورونا.

ولفت إلى نجاحه من خلال التحالف القومى للبتروكيماويات في إنتاج 3 أنواع من المطهرات وإمداد المؤسسات الحكومية وقطاع البترول بها.

كما استعرض موازنة المعهد المعدلة للعام المالى 2019/2020 والحساب الختامي، إضافة إلى موازنة العام المالى الحالي، فضلا عن استعراض ومناقشة الأنشطة العلمية والمشروعات البحثية وجهود زيادة وتفعيل اتفاقيات التعاون مع الجهات المختلفة.