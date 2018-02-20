البترول: نلتزم بعقود استيراد الغاز حتى بعد الاكتفاء الذاتى

أحمد صبرى: قال حمدى عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن مصر ستحقق الآكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بنهاية العام، إلا أنه رغم ذلك ستلتزم الحكومة المصرية بعقود الاستيراد التى أبرمتها سابقا وهو ماسيحقق فائضا فى كميات الغاز المنتجة. وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج 90 دقيقة على قناة المحور،

أحمد صبرى:

قال حمدى عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن مصر ستحقق الآكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بنهاية العام، إلا أنه رغم ذلك ستلتزم الحكومة المصرية بعقود الاستيراد التى أبرمتها سابقا وهو ماسيحقق فائضا فى كميات الغاز المنتجة.





وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، إلى أن مصر ستعمل على الاستفادة القصوى من الكميات الفائضة وستشمل تصنيع البتروكيماويات وإسالة الغاز، مؤكدا أن مصر لن تستخدم الغاز الإسرائيلى فى الاستهلاك المحلى.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، قد أعلن فى كلمة له أن اتفاقية تصدير الغاز لمصر والتى وقعت ستدر على خزينة الدولة 15 مليار دولار، مؤكدا أن هذا اليوم يعتبر عيدا لإسرائيل.