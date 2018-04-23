البترول: نستهدف التوسع فى مد شبكات الغاز بجميع المحافظات

نسمة بيومىأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن وزارة البترول تستهدف التوسع في مد شبكات الغاز الطبيعى لتغطى جميع مناطق الجمهورية استكمالاً لبرنامج عملها الطموح.وأشار إلى ماتوليه الدولة من أهمية قصوى لمشروع توصيل الغاز للمنازل باعتباره مشروع قومى استراتيجى يسهم في تحقيق العدال

نسمة بيومى

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن وزارة البترول تستهدف التوسع في مد شبكات الغاز الطبيعى لتغطى جميع مناطق الجمهورية استكمالاً لبرنامج عملها الطموح.

وأشار إلى ماتوليه الدولة من أهمية قصوى لمشروع توصيل الغاز للمنازل باعتباره مشروع قومى استراتيجى يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى الحياة للمواطنين من خلال ما يتميز به من خدمة حضارية وفوائد اقتصادية وبيئية متعددة يستفيد منها الدولة والمواطنون على حد سواء .

وشدد على أن الغاز الطبيعى يعد مصدر الطاقة الأولية الأمثل لتلبية جانب كبير من الطلب المحلى على الطاقة حيث تزايد الاعتماد على استخدام الغاز في كافة القطاعات الحيوية في مصر وفى مقدمتها الكهرباء والصناعة والنقل والبتروكيماويات والقطاع المنزلى .

جاء ذلك خلال حضور الوزير لفعاليات مؤتمر الإعلان عن تفاصيل المشروع المشترك الذى يموله الاتحاد الاوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولى للمساهمة في توصيل الغاز الطبيعى الى المنازل بالمناطق الأكثر احتياجاً وذلك بالتعاون مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية ” إيجاس ” تحت شعار” نحو طاقة نظيفة من اجل المصريين جميعاً ” ،

وحضر الوزير المؤتمر ميجيل ارياس كانيتى مفوض الاتحاد الاوروبى للطاقة والمناخ الذى يزور القاهرة حالياً والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى والسيدة ستيفانى لانفرانشيه مدير وكالة التنمية الفرنسية بمصر .

وأشار الملا إلى أهمية الشراكة والعمل مع شركاء التنمية لمصر من المؤسسات الدولية المانحة في تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل من خلال مساهمتها في توفير جانب من التمويل اللازم للتنفيذ متمثلاً في تقديم منحة من الاتحاد الاوروبى بقيمة 68 مليون يورو

وأوضح أن المنحة تغطى عدة نواحٍ في مقدمتها توفير جانب من رسوم توصيل الغاز لمنازل الاسر الأكثر احتياجاً حيث سيستفيد منها مايقرب من 500 ألف اسرة من ذوى الدخول المنخفضة وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى .

وأضاف أن المنحة تشمل أيضاً تقديم الدعم الفنى لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة في سوق الغاز المصرى من خلال دعم جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز الذى تم انشائه مؤخراً ككيان مستقل مما يسهم في المضي قدماً نحو تحرير سوق الغاز وجذب استثمارات جديدة هائلة في أنشطة الغاز الطبيعى .

كما تتضمن المنحة أيضاً تقديم الدعم لانشاء نظام تخطيط موارد المؤسسة المعروف باسم ERP وذلك في الشركة القابضة للغازات الطبيعية ” ايجاس ” والذى يعد أحد الدعائم الرئيسية لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول بهدف ربط القطاع بالكامل ككيان واحد لتسهيل عمليات اتخاذ القرار .

ومن جانبه أشاد المفوض الاوروبى للطاقة والمناخ بالتطور الهائل والتقدم الملموس الذى شهده قطاع الطاقة في مصر

وأشار إلى أن الغاز الطبيعى يلعب دوراً محورياً في مشهد الطاقة في مصر.

وأكد التزام الاتحاد الاوروبى بمواصلة تقديم الدعم لمصر في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وخاصة في قطاع الطاقة من خلال اتاحة الدعم المالى والفنى لمصر لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة في هذا القطاع الحيوى.

وأضاف أن التعاون بين مصر والاتحاد الاوروبى في قطاع الطاقة سيتطور بشكل أسرع خلال الفترة القادمة في ضوء توقيع مذكرة تفاهم خلال زيارته للقاهرة بشان الشراكة الاستراتيجية في مجالات الطاقة

