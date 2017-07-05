البترول: نجحنا فى تلبية احتياجات الكهرباء خلال ذروة الصيف



نسمة بيومى

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية نجاح قطاع البترول فى تأمين احتياجات جميع محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية من الغاز الطبيعى والوقود السائل فى ظل الارتفاعات الكبيرة الغير مسبوقة فى درجات الحرارة التى شهدتها البلاد خلال الأيام الثلاثة الماضية، وتم تسجيل أرقام قياسية لاستهلاك محطات الكهرباء من الوقود يومى السبت والأحد الماضيين.



وسجل يوم السبت أعلى معدل لاستهلاك الوقود بمحطات توليد الكهرباء قدر بحوالى 138 مليون متر مكعب مكافئ يومياً، منها 119 مليون متر مكعب يومياً غاز طبيعى وهو ما يعادل 82% من الإنتاج المحلى من الغاز، مشيراً إلى أنه على الرغم من هذه الكميات الغير مسبوقة فى معدلات استهلاك الغاز الطبيعى فقد تم تأمين احتياجات باقى القطاعات الأخرى المستهلكة للوقود خاصة القطاع الصناعى.



وأوضح أنه تم توفير كل الكميات الإضافية المطلوبة من الغاز لمواجهة الزيادة في الاستهلاك، وإعطاء الأولوية للوفاء باحتياجات قطاع الكهرباء بنسبة 100% فى ضوء أهميته الاستراتيجية كقطاع حيوى للدولة، مشيداً بالتنسيق المستمر مع وزارة الكهرباء وخاصة التنسيق بين مركزى التحكم للغاز والكهرباء وكافة الجهات المعنية.

وأضاف الوزير أن قطاع البترول نجح أيضاً فى توفير الوقود البديل السائل لمحطات الكهرباء الذى يحتفظ قطاع البترول بكميات استراتيجية منه يتم تخزينها فى محطات الكهرباء مع الاستمرارية فى استعواض كميات الوقود البديل المستهلكة وذلك لتأمين تشغيل الشبكة القومية للغازات بصورة آمنة.