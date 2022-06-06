البترول: ميناء دمياط يستقبل أول ناقلة بوتاجاز بحمولة 5500 طن

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية استقبال وتفريغ أول ناقلة بوتاجاز بحمولة 5500 طن في رصيف الشركة المتحدة لمشتقات الغاز بميناء دمياط، إيذانًا ببدء تشغيله تجريبيًا لاستقبال البوتاجاز المستورد.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الإثنين أن الرصيف يمثل شريانًا جديدًا لاستقبال منتج البوتاجاز المستورد القادم من ناحية البحر المتوسط، في إطار تدعيم البنية الأساسية وشبكة استقبال منتج البوتاجاز، ويزيد من القدرة على المناورة من خلال الموانئ بهدف تأمين إمدادات هذا المنتج الحيوي للسوق بلا أي تحديات.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على استمرار الجهود المبذولة لتأمين توافر المنتجات البترولية بأنواعها المختلفة للسوق المحلية، وتأمين توافر الغاز الطبيعي والوقود لمحطات الكهرباء، مشدداً على أهمية متابعة الأرصدة من المنتجات البترولية والبوتاجاز من خلال المتابعة الدقيقة لحظياً عبر توظيف التكنولوجيات الرقمية الحديثة وتطبيقات التحول الرقمي، وهو ما يساعد في سرعة إعطاء صورة دقيقة للموقف الفعلي عن الأرصدة والكميات المتاحة ومتطلبات الاستهلاك.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع عدد من قيادات قطاع البترول في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة تأمين إمدادات الوقود محلياً من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي للوفاء باحتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية المستهلكة مثل قطاع الكهرباء وغيرها.

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التشغيلي لمصافي تكرير البترول وبرامج الاستغلال الاقتصادي الأمثل للطاقات التكريرية لدعم جهود تلبية الاحتياجات المحلية من الوقود، علاوة على متابعة موقف برامج الاستيراد من الخام والبنزين والسولار لاستكمال تلبية الاحتياجات المحلية.

واستعرض الاجتماع موقف إنتاج البوتاجاز محلياً من الحقول المنتجة وتوافره في مستودعات التخزين ومراكز التوزيع، كما تم استعراض برامج استقبال الشحنات المستوردة.