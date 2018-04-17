البترول: مزايدة للتنقيب عن الغاز فى 11 منطقة بالبحر المتوسط

عبدالعزيز: طرح مناقصات آخر العام فى مياه البحر الأحمرأحمد صبرىقال حمدى عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن المزايدات التى ستطرحها الوزارة خلال المرحلة المقبلة للتنقيب عن الغاز فى البحر المتوسط ستشمل 11 منطقة، مؤكدا أن ذلك سيرفع احتياطات مصر من الغاز بكميات كبيرة.وأضاف فى مداخلة ها

عبدالعزيز: طرح مناقصات آخر العام فى مياه البحر الأحمر

أحمد صبرى قال حمدى عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن المزايدات التى ستطرحها الوزارة خلال المرحلة المقبلة للتنقيب عن الغاز فى البحر المتوسط ستشمل 11 منطقة، مؤكدا أن ذلك سيرفع احتياطات مصر من الغاز بكميات كبيرة.

وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج رأى عام على قناة تن أن الوزارة ستطرح آخر العام عدة مناقصات للتنقيب فى المياه العميقية للبحر الأحمر، وذلك بعد ترسيم الحدود مع السعودية، مؤكدا أن هناك عدة مسوح جيولوجية للمنطقة لأخذ المعلومات الأولية عن الكميات المتواجدة بها.