البترول: لم نحدد بعد توقيت زيادة أسعار الوقود ولا نستهدف مكاسب

أحمد صبرى قال حمدى عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن الحكومة لم تحدد بعد توقيت زيادة أسعار الوقود أو نسب الزيادة ولن يتم ذلك إلا بعد الانتهاء من دراسة تحديد السعر المناسب للتر لكل من أنواع البنزين والسولار والبوتجاز.وأكد فى مداخلة هاتفية له مع برنامج "على مسئوليتى"، على قناة صدى البل

أحمد صبرى

قال حمدى عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن الحكومة لم تحدد بعد توقيت زيادة أسعار الوقود أو نسب الزيادة ولن يتم ذلك إلا بعد الانتهاء من دراسة تحديد السعر المناسب للتر لكل من أنواع البنزين والسولار والبوتجاز.

وأكد فى مداخلة هاتفية له مع برنامج “على مسئوليتى”، على قناة صدى البلد أن انسحاب الولايات المتحدة الامريكية من الإتفاق النووى أدى إلى عدم استقرار أسعاره وارتفاعه بشكل كبير مما أدى إلى زيادة الأعباء على الموازنة.

وأوضح أن الوزارة لا تهدف إلى رفع أسعار الوقود إلى الأسعار العالمية أو إلى أسعار تهدف للمكسب

