البترول: لدينا احتياطى آمن من البوتاجاز ولا أزمات فى الشتاء

عمر سالم قال المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، اليوم الاثنين، إن احتياطى المواد البترولية لمحطات انتاج الكهرباء مؤمنة بشكل كامل وخلال كلمته فى مؤتمر بعنوان تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة، وجه "عز الرجال" رسالة إلي المواطنين بأنه…

عمر سالم

قال المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، اليوم الاثنين، إن احتياطى المواد البترولية لمحطات انتاج الكهرباء مؤمنة بشكل كامل

وخلال كلمته فى مؤتمر بعنوان تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة، وجه “عز الرجال” رسالة إلي المواطنين بأنه لا توجد أزمة خلال موسم الشتاء الحالى فيما يخص توفير المنتجات البترولية وخاصة مع وجود فائض فى البوتاجاز.

وأكد أن عدد الاتفاقيات التى ابرمها قطاع البترول خلال الأعوام السابقة بلغت 172 اتفاقية منها 84 اتفاقية منذ عام 2013 حتى الآن.

وأشار عز الرجال، إلى أن نسب تنفيذ المشروعات الحالية مطمئن، وهناك تعديلات تم تنفيذها على المشروعات بناءا على طلب الشركاء من القطاع الخاص.

ولفت إلى أنه من المتوقع تحقيق نتائج ملموسة لتلك الاتفاقيات خلال الشهور القليلة القادمة.