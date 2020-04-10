البترول : قطاعات المخابز والكهرباء بعيدة عن آلية التسعير التلقائي للوقود

أكد مصدر حكومى مسئول بقطاع البترول أن أسعار المازوت المعلنة اليوم لا تخص قطاعى المخابز والكهرباء.

وخفضت الحكومة أسعار المازوت إلى 3900 جنيه للطن بدلًا من 4250 جنيها، بنسبة تبلغ حوالى 8%.

وقال المصدر إن أسعار المازوت الموردة لقطاعي المخابز والكهرباء ثابتة منذ سنوات عند 1500 جنيه للأول ،و2500 جنيه للثانى.

ولفت إلى أن أسعار المازوت المورد لقطاعى المخابز والكهرباء، وكذلك البوتاجاز، لا تخضع لآلية التسعير التلقائي للوقود، كل 3 أشهر، نظرًا لارتباطها بشكل أكبر بمعيشة المواطنين، مقارنة ببقية مشتقات الوقود الأخرى.

وقال المصدر إن الأسعار المعلنة اليوم تخص القطاع الصناعى فقط، مؤكدًا أن تلك الأسعار تناسب التغيرات العالمية التى حدثت مؤخرا.

واجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها.

واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر الصرف للفترة يناير/ مارس 2020، مقارنة بالفترة أكتوبر / ديسمبر 2019، وأخذت فى اعتبارها أن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضى يتعديل الأسعار صعودًا وهبوطًا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء.

وألقت اللجنة الضوء على الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التى تمر بها أسواق النفط العالمية، وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد فى الأسعار العالمية للنفط.

وقررت تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع فى التكلفة خلال الفترة القادمة وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا.

وبناءً على ذلك فقد تقرر تعديل سعر بيع البنزين بأنواعه للمستهلك النهائى كما يلى:

-البنزين 95، 8.50 جنيه للتر.

– البنزين 92، 7.50 جنيه للتر.

– البنزين 80، 6.25 جنيه للتر

-كما تقرر تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/طن.

وذلك اعتبارا من الساعة 8 صباحا يوم السبت الموافق 11 ابريل 2020، مع ثبات وعدم تغيير باقى اسعار المنتجات البترولية.

