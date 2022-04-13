يستهدف قطاع البترول الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات تنموية للغاز الطبيعى خلال العام المقبل، بهدف زيادة إنتاج الغاز الطبيعى محليا ورفع معدلات إنتاج المتكثفات البترولية وتنمية الحقول، فضلا عن تطوير تسهيلات الإنتاج والمعالجة.

ووفقا لتقرير حديث صادر عن قطاع البترول، اطلعت عليه «المال»، تضم القائمة 3 مشروعات جار حاليا تنفيذها طبقا للمستهدفات، بهدف الانتهاء منها على مدارالعام المقبل 2023.

ويتضمن المشروع الأول تنمية حقول شمال غرب سيدى غازى / دسوق (المرحلة د)، بهدف إنتاج حوالى 24 مليون قدم مكعب غاز طبيعى يوميا من خلال ربط 3 آبار على محطة المعالجة الرئيسية، وإنشاء الخطوط اللازمة لنقل الإنتاج، ومن المخطط بدء تشغيله خلال النصف الثانى من العام المقبل.

أما المشروع الثانى فيضم تنمية حقول غرب البرلس شركة (بتروويب)، بهدف إنتاج حوالى 100 مليون قد مكعب غاز طبيعى يوميا ونحو 1400 برميل من المتكثفات البترولية، ومن المخطط الانتهاء منه خلال الربع الثالث من العام المقبل.

ويستهدف المشروع الثالث تطوير محطة معالجة الحمد، التابعة للشركة العامة للبترول، بهدف تطوير محطة الحمد إلى محطة معالجة متكاملة سعة 3000 برميل يوميا، لتأمين عمليات المعالجة للزيت الخام الذى يتم إنتاجه حاليا من حقول المنطقة الشمالية والشركات الشقيقة بالصحراء الشرقية، فضلا عن احتياجات الشركة المستقبلية.

جدير بالذكر أن إجمالى إنتاج مصر من الثروة البترولية خلال عام 2021 بلغ حوالى 82.4 مليون طن بواقع 28.3 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 53.1 مليون طن غاز طبيعى، ومليون طن بوتاجاز، بخلاف البوتاجاز المنتج من معامل التكرير والشركات الاستثمارية، بحسب الوزارة.

وقالت وزارة البترول فى بيان نهاية العام الماضى، إن إجمالى إنتاج الثروة البترولية زاد بذلك بنسبة %8.4 عن عام 2020 بسبب زيادة كمية إنتاج الغاز الطبيعى بنسبة %17.2 مقارنة مع 2020.

وأكد مسئول رفيع المستوى بقطاع البترول أنه جار تكثيف عمليات الإنشاءات بتلك المشروعات بهدف الانتهاء منها طبقا للجدول الزمنى المخطط، موضحا أن تلك المشروعات جزء من خريطة متكاملة لمشروعات تنمية الغاز الطبيعى فى مصر.

وأشار إلى أن الانتهاء من تلك المشروعات سيساهم فى زيادة معدلات إنتاج مصر اليومى من الغاز الطبيعى والمتكثفات، فضلا عن تدشين بنية تحتية جديدة لبعض الشركات تمكنها من تطوير عملياتها وزيادة إنتاجها مستقبلا.

وبخلاف تلك المشروعات توجد حزمة مشروعات أخرى يجرى تنفيذها حاليا بمجال تنمية حقول الغاز الطبيعى، ومن المستهدف الانتهاء منها خلال العام الجارى 2022.

ويضم المشروع الأول منها تنمية حقول شمال سيناء «المرحلة الثالثة»، ويهدف المشروع إلى إنتاج كميات من الغاز الطبيعى تصل إلى حوالى 45 مليون قدم مكعب يوميا من خلال حفر 3 آبار، مع تصنيع وتركيب 3 منصات بحرية وربطها على الخط الرئيسى، وتم دخول أول بئر على الإنتاج فى يناير الماضى.

والمشروع الثانى «شمال إدكو / شمال العامرية»، التابع لـ «شركة أبوقير-إديسون» ويهدف إلى إنتاج كميات من الغاز الطبيعى تقدر بحوالى 70 مليون قدم مكعب غاز يوميا و1200 برميل متكثفات يوميا، ومن المتوقع أن يتم بدء الإنتاج فى أغسطس المقبل، على أن يتم الوصول إلى الإنتاج الكلى فى الربع الثانى من 2023.

ويتضمن المشروع الثالث توسعات تسهيلات المعالجة الخاصة بحقول أتول «شركة الفرعونية»، ويهدف المشروع إلى استرجاع 5 ملايين قدم مكعب يوميا من الغازات المحترقة عن طريق إنشاء وحدة معالجة متكثفات، ووحدة استرجاع الغازات المحترقة وخزانات وخط المتكثفات المعالجة، ومن المرتقب الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة.

أما المشروع الرابع فيتضمن إعادة تأهيل البنية التحتية بشركة جابكو «المرحلة الرابعة» ويهدف المشروع إلى المحافظة على الإنتاج الحالى وزيادة طاقة الاستقبال والمعالجة بتسهيلات الإنتاج من خلال إحلال وتجديد شبكة خطوط نقل الزيت والبنية التحتية لرفع مستوى الأمان فى التشغيل إلى المستوى العالمى، ومن المخطط الانتهاء من تلك الأعمال خلال الربع الثانى من العام الجارى.

ووفقا للقائمة يتضمن المشروع الخامس إنشاء خط خام محطة تجميع سنان / ميناء الحمراء بطول 170 كم بمشتملاته «الشركة العامة للبترول»، ويهدف المشروع إلى استيعاب الزيادة فى الإنتاج من آبار الشركة العامة للبترول والشركات الشقيقة بمنطقة الصحراء الغربية وتطوير محطة تجميع سنان عبر إنشاء صهريجين لمعالجة وشحن الزيت الخام بسعة 5 آلاف متر مكعبة للصهريج الواحد، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال الخط والمحطة خلال العام الجارى.

أما المشروع السادس فيستهدف تطوير مستودعات الزيت والمياه «المرحلة الأولى» شركة بتروبل، ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل مستودعات تخزين الزيت والمياه بحقول «أبو رديس والجميل وأبو ماضى»، وسيتم تنفيذ المشروع على 4 مراحل على أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى ومنها «أبو رديس/ سيناء» خلال العام الجارى.

والمشروع السابع يشتمل على إنشاء مستودع التخزين الثامن بشركة «ويبكو»، ويهدف المشروع إلى استيعاب كميات الزيت الخام المنتجة من الصحراء الغربية من خلال إنشاء مستودع جديد للتخزين بسعة تتجاوز مليونى برميل، ومخطط بدء تشغيله العام الجارى.