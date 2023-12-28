البترول: توقيع 29 اتفاقية للبحث واكتشاف 59 حقلاً جديدًا منها 14 للغاز خلال 2023

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، حصاد عام 2023 والذي شمل توقيع 29 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز بإجمالي استثمارات حدها الأدنى 1.2 مليار دولار ومنح توقيع حوالي 61 مليون دولار وحفر 87 بئراً جديداً خلال العام الجاري.

كما قامت بطرح مزايدتين جديدتين للهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول للبحث عن البترول والغاز في 23 منطقة بالصحراء الغربية والصحراء الشرقية وخليج السويس والبحر الأحمر في سبتمبر 2023.

وشمل حصاد الوزارة خلال العام الجاري الإعلان عن نتائج المزايدة العالمية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( ايجاس ) للبحث عن الغاز الطبيعى في البحر المتوسط ودلتا النيل والتى تم من خلالها اسناد 4 مناطق جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى لشركات عالمية باستثمارات حدها الأدنى حوالى 281 مليون دولار وحفر 12 بئراً كحد أدنى ومنح توقيع بقيمة 5ر7 مليون دولار .

وطرح أول مزايدة عالمية للحقول المتقادمة فى 8 حقول بخليج السويس والصحراء الشرقية والتى طرحتها الهيئة المصرية العامة للبترول فى مارس الماضى وتم إغلاق باب تلقى العروض وجار تقييمها .وقد تم طرح جميع هذه المزايدات بصورة رقمية من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج ( EUG).

وتحقيق 65 كشفاً جديداً للبترول والغاز بواقع 51 كشفاً للبترول و 14 للغاز وذلك بمناطق بالصحراء الغربية وخليج السويس ودلتا النيل وسيناء.-توقيع 14 عقداَ لتنمية الحقول بالصحراء الغربية ودلتا النيل .

مؤشرات الإنتاج من الثروة البترولية-بلغ إجمالى الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام 2023 نحو 74 مليون طن بواقع حوالى 28 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 45 مليون طن غاز طبيعى ، و مليون طن بوتاجاز إضافة الى البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير.

وارتفع إنتاج الزيت الخام والمتكثفات بنسبة تناهز 2% عن العام السابق نتيجة لوضع بعض الآبار الجديدة على الإنتاج مثل حقل شمال جيسوم الشمالى GNN ) ( بخليج السويس .

حقول جديدة على خريطة الإنتاج : تم الانتهاء من وضع 5 مشروعات لحقول الزيت الخام والغاز الطبيعى على خريطة الإنتاج بهدف إنتاج نحو 15 ألف برميل خام ومتكثفات يومياً ، وحوالي 144 مليون قدم مكعب غاز يومياً وتبلغ إجمالى التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروعات حوالى307 مليون دولار ، وشملت :

تنمية حقل شمال إدكو/ شمال العامرية ينتج كميات من الغاز الطبيعي تقدر بحوالي إنتاج 80 الى90 مليون قدم مكعب غاز يومياً ، 1200 برميل متكثفات يومياً من خلال حفر وإكمال 4 آبار بشمال ادكو وشمال العامرية ، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 234 مليون دولار، هذا وقد تم بدء الإنتاج في مارس 2023.

-تنمية حقل تين Teen شمال مطروح ينتج الحقل حوالي 4 مليون قدم مكعب غاز يومياً و 1500 برميل متكثفات يومياً من خلال حفر بئرين وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالى 12 مليون دولار ، هذا وقد تم الانتهاء من تنفيذ المشروع في سبتمبر 2023.

-تنمية حقل مليحة العميق (المرحلة الأولى) ينتج كميات من الغاز الطبيعي تصل إلى حوالي 40 مليون قدم مكعب يومياً من خلال ربط مجمع أبار أركيديا وفراميد التابعين لشركة عجيبة للبترول بالتكامل مع تسهيلات مجمع شمس لإستغلال السعة الفائضة بتسهيلات السلام التابعة لشركة خالدة بالصحراء الغربية.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 26 مليون دولار، هذا وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى في سبتمبر2023.

-تنمية حقل شرق دمنهور ينتج 10 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز من حقل شرق دمنهور وتم ربط البئر على تسهيلات دسوق وذلك بتكلفة استثمارية حوالى 12 مليون دولار…وتم بدء الإنتاج في سبتمبر 2023.

-المرحلة الأولى من تنمية حقول شمال جيسوم الشمالى GNNينتج المشروع 12 ألف برميل زيت خام يومياً من خلال حفر 3 آبار وانشاء خط بقطر 10 بوصة وطول 5.3 كم وذلك بتكلفة استثمارية حوالى 23 مليون دولار…وتم بدء الإنتاج في مارس 2023. التشغيل الكامل للمرحلة الأولى من ربط غازات حقل ريفين

افتتاح التشغيل الكامل للمرحلة الأولى من ربط غازات حقل ريفين ، أحد حقول منطقة امتياز شمال الأسكندرية والذى تقوم شركة بى بى بتنميته ، على مجمع الغازات بالصحراء الغربية ، الذى تقوم بتشغيله الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)بالأسكندرية.