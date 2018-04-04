البترول: توقيع اتفاق لتمويل مشروع CCR بقرض صيني قيمته 100 مليون دولار

وقع الاتفاق بين أسيوط للتكرير و البنك الأهلى نسمة بيومىشهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع اتفاق بين شركة أسيوط لتكرير البترول والبنك الأهلى المصرى بشأن القرض المقدم من بنك التنمية الصينى بقيمة 100 مليون دولار عن طريق البنك الاهلى وذلك للمساهمة في تمويل مشروع الخدمات

وقع الاتفاق بين أسيوط للتكرير و البنك الأهلى





نسمة بيومى

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع اتفاق بين شركة أسيوط لتكرير البترول والبنك الأهلى المصرى بشأن القرض المقدم من بنك التنمية الصينى بقيمة 100 مليون دولار عن طريق البنك الاهلى وذلك للمساهمة في تمويل مشروع الخدمات والمرافق الخاصة بمجمع اصلاح وأزمرة النافتا ” CCR ” لإنتاج البنزين عالى الأوكتان والجارى تنفيذه حالياً في اطار تطوير معمل تكرير أسيوط لتأمين المنتجات البترولية في محافظات صعيد مصر .

وشهد التوقيع المحاسب هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى وبحضور المهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة لشئون البترول والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول

ووقع اتفاق القرض المهندس ناجى كساب رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول والمحاسب يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى.

وعقب التوقيع أكد وزير البترول والثروة المعدنية استمرار التقدم في خطوات تنفيذ برنامج العمل الطموح لتطوير معامل التكرير على مستوى الجمهورية

وشدد على إعطاء الوزارة الاهتمام الكامل لمتابعة سير العمل بمشروعات تطوير المعامل واتخاذ كافة التدابير للإسراع بتنفيذها وتذليل اى تحديات فى هذا الخصوص نظراً لأهمية المشروعات الجديدة في ترشيد استيراد الوقود وتوفير جانب من النقد الاجنبى من خلال زيادة الإنتاج المحلى وتحسين جودة المنتجات البترولية

ولفت إلى أن تطوير معمل تكرير أسيوط ياتى في اطار خطة الوزارة الرامية الى تأمين احتياجات محافظات الصعيد وجنوب مصر من المنتجات البترولية ذاتياً من خلال المشروعات والتوسعات الجديدة المقامة على ارض الصعيد و هو ماظهر جلياً في العديد من المشروعات التي تنفذها الوزارة سواء لتطوير القدرات الانتاجية لمعمل أسيوط او البنية الأساسية لنقل وتداول المنتجات البترولية بالصعيد .

وأوضح رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول أن القرض المقدم بقيمة 100 مليون دولار يسهم في تمويل جانب من مشروع الخدمات والمرافق الذى يمثل أحد العناصر الأساسية في مجمع اصلاح وأزمرة النافتا لإنتاج البنزين عالى الأوكتان الجارى تنفيذه حالياً بمعرفة شركة انبى المقاول العام للمشروع

وأشار إلى أنه سيتم توفير تمويل ذاتى بقيمة 64 مليون دولار لاستكمال مشروع الخدمات والمرافق والذى يتضمن انشاء محطتى كهرباء الى جانب محطة محولات كهرباء رئيسية و6مستودعات تخزين للمنتجات ومواد التغذية ووحدات لمعالجة الصرف الصناعى و المياه ، وإنتاج البخار والمياه منزوعة الأملاح و النيتروجين وتخزينه وإنتاج الهواء بالإضافة الى الشعلة ومبنى ادارى وآخر للتحكم .

ويعتبر مجمع اسيوط لإنتاج البنزين أحد المشروعات الطموح الجارى تنفيذها ضمن برنامج عمل وزارة البترول لتطوير معامل التكرير حيث يهدف الى انتاج البنزين عالى الأوكتان بمعدلات تبلغ نحو 604 الف طن سنوياً لتغطية احتياجات محافظات الجنوب من هذا المنتج الحيوى ويحقق بعداً اقتصادياً واستراتيجياً من خلال المساهمة في توفير جانب من النقد الاجنبى

للاستيراد و تأمين إمدادات البنزين فى محافظات صعيد مصر لمواكبة الزيادة فى معدلات الاستهلاك فضلاً عن الحد من مخاطر النقل البرى للمنتجات البترولية من الشمال الى الجنوب

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كما يعد المشروع نقلة نوعية لمعمل تكرير أسيوط من خلال إضافة وحدات إنتاجية ذات تكنولوجيا متقدمة والمساهمة في تعظيم الاستفادة من الأصول بمعمل أسيوط وضخ استثمارات جديدة بالصعيد في مشروعات إنتاجية