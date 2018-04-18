البترول توقع 3 اتفاقيات للبحث والاستكشاف

نسمة بيومي وعمر سالمشهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، توقيع 3 اتفاقيات، الأولى بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول، وتويوتا تسوشو اليابانية، والثانية والثالثة بين و

نسمة بيومي وعمر سالم

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، توقيع 3 اتفاقيات، الأولى بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول، وتويوتا تسوشو اليابانية، والثانية والثالثة بين وزارة البترول، وشركتى هاليبرتون العالمية وCGG الفرنسية.

وقع الاتفاقية الأولى عن الجانب المصرى، المهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس محمد شيمى رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول، وعن الجانب اليابانى ياسوفى سودو المدير العام للبترول والغاز بشركة تويوتا اليابانية، التى تهدف إلى شراء وتملك جهاز حفر بحري جديد ذى إمكانيات وتقنيات عالية يعمل فى المياه العميقة باستثمارات 600 مليون دولار.

وأوضح الوزير أن الاتفاقية تأتى فى إطار تنفيذ خطط وبرامج الحفر الاستكشافية والإٌنتاجية الحالية والمستقبلية بالمياه العميقة بمنطقتى البحر الأبيض المتوسط وخليج السويس إلى جانب منطقة البحر الأحمر، وتستلزم ضرورة توافر حفارات بحرية مجهزة بتكنولوجيا حديثة للعمل في المياه العميقة لتقليل تكاليف التنمية وتعظيم العائد الاقتصادى، بالإضافة إلى تنفيذ برامج حفر الآبار الاستكشافية والتنموية فى التوقيتات المحددة، بما يسهم فى سرعة وضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج، الأمر الذى يحقق جانباً من استراتيجية قطاع البترول فيما يخص تعظيم الاحتياطي وزيادة الإنتاج للوفاء باحتياجات السوق المحلية وتعظيم العائد الاقتصادى.

وأضاف أن هذا المشروع سيمكن قطاع البترول من امتلاك أدوات إنتاجه، متمثلاً فى الامتلاك الكامل لجهاز حفر بحرى في المياه العميقة عائم أو شبه عائم، ويعد إضافة قوية لقطاع البترول فى ظل تنامى أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول الحالية والمتوقع زيادتها خلال الفترة المقبلة.

وتنص الاتفاقية على أن يتم تنفيذ المشروع على ثلاثة مراحل تبدأ بمرحلة الدراسة المبدئية، وتليها مرحلة تطوير المشروع ويتم فيهما إعداد الدراسات المبدئية والتفصيلية للجدوى الاقتصادية للمشروع، على أن يتم البدء فى التنفيذ بعد ذلك كمرحلة ثالثة، ويأتى ذلك الاتفاق فى إطار التعاون المستمر بين الجانبين المصرى واليابانى وخاصة فى مجال البترول والغاز الطبيعى، ويتشارك الجانبان فى إدارة وتشغيل الحفارين القاهر 1 والقاهر2 الذين يقدمان نتائج أعمال متميزة منذ دخولهما قطاع البترول فى 2011.

وتهدف الاتفاقيتين الثانية والثالثة التى وقعهما الجيولوجى أشرف فرج وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس أسامة عبدالحليم رئيس هاليبرتون مصر والجيولوجى مراد كوزبن مدير شركة CGG مصر، إلى انجاز مشروع بوابة مصر لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف، استكمالاً لاتفاقية التفاهم التى تم توقيعها مع شركة شلمبرجير العالمية فى فبراير الماضى لزيادة عنصر المنافسة والاستفادة من الخبرات العالمية لهذه الشركات المتخصصة للعمل فى مجال قواعد المعلومات الجيولوجية وتسويق مناطق المزايدات العالمية التى سيطرحها قطاع البترول أمام أكبر عدد من الشركات العالمية من خلال شبكة المعلومات الدولية ومعالجة البيانات السيزمية الجديدة وتحسين البيانات القديمة، باستخدام احدث التكنولوجيات لتحديد التراكيب ذات الاحتمالات البترولية الجيدة.