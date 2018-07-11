طاقة

البترول توقع 3 اتفاقيات جديدة للتنقيب فى سيناء وخليج السويس

الاتفاقيات المماثلة التي وقعتها الوزارة ترتفتع إلى 83 منذ 2013نسمة بيومي و عمرسالمأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية الاستمرار في توقيع الاتفاقيات البترولية الجديدة باعتبارها الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الأنشطة البترولية من بحث واستكشاف وإنتاج وصناعات تحويلية
1:13 م, الأربعاء, 11 يوليو 18 1:13 م, الأربعاء, 11 يوليو 18

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الاتفاقيات المماثلة التي وقعتها الوزارة ترتفتع إلى 83 منذ 2013


نسمة بيومي و عمرسالم

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية الاستمرار في توقيع الاتفاقيات البترولية الجديدة باعتبارها الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الأنشطة البترولية من بحث واستكشاف وإنتاج وصناعات تحويلية وصناعات القيمة المضافة.


جاء ذلك خلال توقيع الوزير 3 اتفاقيات بترولية للبحث عن البترول والغاز الطبيعى وإنتاجهما بمنطقتى شمال سيناء البحرية وخليج السويس.


وأشار الملا إلى توقيع أكبر عدد من الاتفاقيات البترولية للبحث عن البترول والغاز مع الشركات العاملة في مصر منذ نوفمبر 2013  وحتى الآن بلغت نحو 83 اتفاقية جديدة  ساهمت بقوة في استعادة مصر لمكانتها كلاعب رئيسى في صناعة البترول والغاز الطبيعى

وأوضح أنه يتم حالياً العمل على الانتهاء من إجراءات استصدار 18 اتفاقية جديدة .

والاتفاقية الأولى بمنطقة امتياز غرب جبل الزيت بجنوب خليج السويس مع شركتى جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول وجى اتش بى البريطانية باستثمارات حدها الأدنى حوالى 6 مليون دولار لحفر 4 آبار جديدة.  


والاتفاقية الثانية مع هيئة البترول بمنطقة امتياز رأس فنار بخليج السويس.


والاتفاقية الثالثة مع هيئة البترول وشركة برينكو البريطانية  بمنطقة امتياز شمال سيناء البحرية.

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