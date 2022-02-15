البترول توقع 12 مذكرة تفاهم جديدة مع شركات الطاقة الأجنبية

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عدد من مذكرات التفاهم على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس ٢٠٢٢ فى مجال تدريب وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة مع عدد من شركات البترول والطاقة الأجنبية لاطلاق ورعاية المرحلة الجديدة من برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية لتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة ضمن برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول.



وتعد مذكرات التفاهم اتفاق مشترك لوضع برامج تدريبية لكوادر قطاع البترول والذين تم إختيارهم من خلال برامج بناء القدرات التي تنظمها وزارة البترول والثروة المعدنية .

ويتلقى المتدربون تدريباً شاملاً بالتوافق مع المعايير الدولية وأحدث الممارسات فى كافة مجالات صناعة البترول والغاز.



وقع الاتفاقيات عن وزارة البترول المهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى .

كما وقع مذكرات التفاهم كلا من دينيس أبودينين رئيس إيناب سيبترول بحضور السفير التشيلى فى مصر بابلو أرياران وكلا من ديفيد تشى نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية ورئيس شركة أباتشى مصر والمهندس كريم علاء رئيس شركة بى بى مصر وتمير ناصر مدير عام بيكر هيوز وأحمد حلمى نائب رئيس هاليبرتون لشمال أفريقيا وكامل الصاوى رئيس كويت انرجى وشريف بيومى مدير عام شلمبرجير وخالد قاسم رئيس شل مصر ومصطفى الباجورى رئيس سيمنس وأسامة عبد المجيد مدير يوكوجاوا الاقليمى .

مذكرة تفاهم لإنشاء أكاديمية دولية للتدريب على أعمال مكافحة الحريق والانقاذ

كما شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع مذكرة تفاهم على هامش مؤتمر إيجبس ٢٠٢٢ مع FMTC الهولندية وشركتى القابضة للبتروكيماويات إيكم وبتروسيف لانشاء وتشغيل أكاديمية دولية للتدريب على أعمال مكافحة الحريق والانقاذ والعمل على المنصات البحرية ، وبموجب الاتفاقية ستقدم الشركة الهولندية برامج عملية معتمدة دوليا من عدة هيئات دولية.



وقع الاتفاقية المهندس عماد عبد الرازق رئيس شركة بتروسيف ويورى فان دى ترينج مدير تنمية الأعمال العالمية بالشركة الهولندية.

مذكرة تفاهم مع إينى الإيطالية لاطلاق مبادرة خفض الانبعاثات بالمواقع البترولية

وشهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على هامش مؤتمر إيجبس ٢٠٢٢ توقيع مذكرة تفاهم بين القابضة للبتروكيماويات إيكم وشركة إينى الإيطالية لاطلاق مبادرة لخفض الانبعاثات بمواقع العمل البترولى وكذلك التعاون فى مجال الطاقة النظيفة والهيدروجين .

وقع الاتفاقية الكيميائى سعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات إيكم وماركو روتوندى مدير عام شركة إينى فى مصر.