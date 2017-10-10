البترول توقع مذكرتى تفاهم لإنشاء شركة لصيانة الخطوط بالأردن

نسمة بيومىعقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات مع الدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، في أول زيارة له للقاهرة بعد توليه منصبه.وبحث الوزيران خلال الجلسة سبل تطوير وتعزيز التعاون الثنائى بين البلدين، خاصة أن مجال الطاقة أصبح من

نسمة بيومى

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات مع الدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، في أول زيارة له للقاهرة بعد توليه منصبه.

وبحث الوزيران خلال الجلسة سبل تطوير وتعزيز التعاون الثنائى بين البلدين، خاصة أن مجال الطاقة أصبح من أنجح صور التكامل العربى.

وأكد الوزيران أهمية متابعة تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين لدعم التعاون المصرى الأردنى في مجال تنفيذ مشروعات توزيع ونقل الغاز الطبيعى داخل الأردن، والاستفادة من خبرات وقدرات الشركات المصرية لتطوير البنية الأساسية لاستخدام الغاز الطبيعى في المدن الأردنية، إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر الأردنية في هذه المجالات استنادًا لما تمتلكه مصر من خبرة واسعة لكونها من الدول الرائدة في استخدامات الغاز الطبيعى.

وأعرب الوزير الأردنى عن تقديره لما تقدمه مصر من جهد ملموس لتطوير الشراكة بين البلدين، وتفعيل مايتم الاتفاق عليه من مشروعات ومجالات عمل مشتركة.

وعلى جانب آخر، شهد الوزيران توقيع مذكرتى تفاهم بين شركات الغاز الطبيعى في البلدين لإنشاء شركة مشتركة متخصصة تعمل داخل الأردن في مجال تشغيل وصيانة خطوط أنابيب وشبكات نقل البترول والغاز الطبيعى، بالإضافة إلى مشاركة شركات قطاع البترول المصرى في تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى داخل الأردن.

وأكد الملا، أن قطاع البترول يسعى بشكل مستمر إلى فتح مجالات عمل جديدة لشركاته خارج مصر وزيادة استثماراتها، مشيرًا إلى أن دخول شركات الغاز الطبيعى المصرية إلى السوق الأردنية يعد إضافة قوية لها ويمثل مدخلًا مهمًا للتوسع في أنشطتها وأن توقيع مذكرتى التفاهم بين الشركات المصرية والأردنية يعد خطوة فعلية جديدة لدعم التعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين في مجال البترول والغاز، ونموذجًا متميزًا لتوظيف الإمكانيات والخبرات والفرص في كلا البلدين ويعمل على تحقيق المصالح المشتركة.

وتهدف مذكرة التفاهم الأولى إلى إنشاء شركة أردنية مشتركة بين الأطراف الثلاث للعمل في مجال تشغيل وصيانة خطوط أنابيب وشبكات البترول والغاز الطبيعى في الأردن، ووقع المذكرة المهندس فؤاد رشاد رئيس هيئة المديرين بشركة فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعى والمهندس كارم محمود رئيس الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) والمهندس أحمد محمود رئيس شركة فجر المصرية للغاز الطبيعى.

وتهدف مذكرة التفاهم الثانية إلى إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لمشروعات توصيل الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي والتجاري والصناعي في مدن العقبة وعمان والزرقا وأربد، بالإضافة للقيام بأعمال الإنشاء والتشغيل والصيانة لكافة المنشأت المنزلية والتجارية والصناعية.

وقع المذكرة المهندس فؤاد رشاد رئيس هيئة المديرين بشركة فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعى، والمهندس أحمد محمود رئيس شركة فجر المصرية للغاز الطبيعى، والمهندس هشام رضوان رئيس شركة غاز مصر.

تجدر الإشارة إلى قيام وزير الطاقة الأردنى بزيارة لعدد من الشركات البترولية المصرية للإطلاع على أحدث التقنيات والتطبيقات في مجال البترول والغاز، وزار مركز التحكم في الشبكة القومية للغاز الطبيعى بشركة جاسكو، كما زار شركة إنبي حيث اطلع على مشروعاتها العملاقة التي تنفذها.

وزار شركة غاز مصر حيث اطلع على أعمال تنفيذ شبكات الغاز الطبيعى داخل المدن وتوصيل الغاز للمنازل والقطاع التجارى.