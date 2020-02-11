البترول توقع اتفاقًا مع بكتل الأمريكية لتنفيذ مشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات

يأتي ذلك تنفيذًا لخطة الدولة في زيادة وجذب الاستثمارات بتلك المنطقة، وإقامة مشروعات تحقق التنمية المستدامة.

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية -اليوم الثلاثاء- ضمن فعاليات اليوم الأول لمؤتمر ومعرض مصر الدولي الرابع للبترول “إيجبس 2020″، التوقيع على اتفاق المبادئ الرئيسى للتعاون في تنفيذ مشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس.

يأتي ذلك تنفيذًا لخطة الدولة في زيادة وجذب الاستثمارات بتلك المنطقة، وإقامة مشروعات تحقق التنمية المستدامة.

وتم توقيع الاتفاق بين كل من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وشركة بكتل الأمريكية بتكلفة استثمارية تقديرية 6.7 مليار دولار، والذى يندرج ضمن المشروعات تحت الدراسة، في إطار خطة وزارة البترول القومية للتوسع في مشروعات تعظيم القيمة المضافة بصناعة البتروكيماويات.

وقع الاتفاق كل من الكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، بريندين بكتل الرئيس التنفيذى لشركة بكتل الأمريكية، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزى، وجوناثان كوهين السفير الأمريكى بالقاهرة.

وبموجب الاتفاق تبدأ الشركة القابضة للبتروكيماويات اتخاذ الإجراءات الخاصة بإعداد دراسة جدوى تفصيلية لهذا المشروع العملاق، بالتعاون مع أحد الاستشاريين العالميين، والتعجيل بإنشائه في اطار سياسة الدولة تجاه المشروعات الكبرى بمصر.

وستوفر شركة بكتل الأمريكية التمويل المالى اللازم من البنوك و مؤسسات التمويل العالمية.

يشار إلى أن الشركة القابضة للبتروكيماويات، قد انتهت من الدراسات المبدئية لهذا المشروع، بالتعاون مع شركة بكتل الأمريكية وتحالف شركتي تكنيب وسايبم الإيطاليتين.

ومن المتوقع أن يسهم في زيادة القدرة الإنتاجية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية، للمساهمة في تغطية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض.