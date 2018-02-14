البترول توقع اتفاقيتين للمسح السيزمي لخليج السويس

نسمة بيومي و عمر سالمشهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع اتفاقيتين بين الوزارة وشركة شلمبرجير العالمية حيث تشمل الاتفاقية الاولى بدء العمل بمشروع المسح السيزمى الإقليمى لمنطقة خليج السويس والتى وقعها الجيولوجى أشرف فرج وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف و حسين غزاوى مدير شرك

نسمة بيومي و عمر سالم

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع اتفاقيتين بين الوزارة وشركة شلمبرجير العالمية حيث تشمل الاتفاقية الاولى بدء العمل بمشروع المسح السيزمى الإقليمى لمنطقة خليج السويس والتى وقعها الجيولوجى أشرف فرج وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف و حسين غزاوى مدير شركة شلمبرجير .

وأوضح الملا على هامش مؤتمر مصر الدولى للبترول ” ايجبس 2018 ” أن توقيع هذا الاتفاق يأتى ضمن المبادرات التي تم إعلانها في افتتاح المؤتمر

وأشار إلى أنه يستهدف اجراء مسح سيزمى إقليمي، وإعادة تقييم بيانات لمنطقة خليج السويس، والتي تنتج منذ أكثر من 60 عاماً .

وأكد على أن المنطقة لاتزال تزخر باحتمالات بترولية واعدة تتطلب المزيد من العمل والدراسات لإعادة اكتشاف المكامن البترولية في الخليج والتي لم تكتشف بعد والتوصل الى تراكيب جيولوجية جديدة .

وتشمل الاتفاقية الثانية إطلاق مشروع بوابة مصر لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف من خلال انشاء مركز معلومات يشمل أنشطة الاستكشاف والإنتاج لجمع ومعالجة وتجديد وتنظيم ومراقبة الجودة وتخزين وتجميع البيانات باستخدام التقنيات الحديثة ، واعداد حزم البيانات لطرح المزايدات من خلال شبكة المعلومات الدولية ، ومعالجة البيانات السيزمية الجديدة وتحسين البيانات القديمة باستخدام احدث التكنولوجيات لتحديد التراكيب الجيولوجية الواعدة