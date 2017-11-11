البترول توقع اتفاقية مع ترايدنت بتروليوم للبحت والاستكشاف بمجاويش

نسمة بيومي وعمر سالم: وقع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية اتفاقية جديدة للبحث عن للبترول والغاز في منطقة تنمية شرق عش الملاحة البحرية "مجاويش البحرية" بين كل من الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ترايدنت بتروليوم، بإجمالى استثمارات حوالى…

نسمة بيومي وعمر سالم:

وقع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية اتفاقية جديدة للبحث عن للبترول والغاز في منطقة تنمية شرق عش الملاحة البحرية “مجاويش البحرية” بين كل من الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ترايدنت بتروليوم، بإجمالى استثمارات حوالى 4ر2 مليون دولار كحد أدنى و500 ألف دولار منح توقيع لحفر 4 آبار جديدة.

وقع الاتفاقية مع وزير البترول كل من المهندس عابد عز الرجال، الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، والجيولوجى إيهاب عوض، رئيس شركة ترايدنت بتروليوم بحضور وكيل أول الوزارة لشئون البترول ورئيس شركة جنوب الوادى القابضة للبترول ووكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف ونائب الرئيس التنفيذى للهيئة للاتفاقيات والاستكشاف.

وأكد وزير البترول عقب التوقيع أن الاتفاقيات الـ83 التى وقعها قطاع البترول منذ نوفمبر 2013 مع كبرى شركات البترول العالمية والعربية والمصرية وحتى الآن، باستثمارات تجاوزت 15 مليار دولار تمثل إلى جانب الاكتشافات الغازية الكبيرة التى تحققت مؤخراً ركيزة أساسية فى برنامج توفير الإمدادات البترولية للسوق المحلى خلال الفترات المقبلة، كما تعد أحد المؤشرات الرئيسية على جاذبية المناخ الاستثمارى لمصر وتؤكد تنوع الاستثمارات وجاذبية الفرص التي يطرحها قطاع البترول.