البترول توقع اتفاقية لتطوير شركة بدر الدين مع شل مصر

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نسمة بيومي- عمر سالمشهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية توقيع اتفاقية تطوير شركة بدر الدين والتى تأتى ضمن مبادرة تحديث أداء شركات البترول التى تم الإعلان عنها خلال الافتتاح.وقع الاتفاقية المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى للهية العامة للبترول والمهندس جاسر حنطر رئيس شركة شل

نسمة بيومي- عمر سالم

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية توقيع اتفاقية تطوير شركة بدر الدين والتى تأتى ضمن مبادرة تحديث أداء شركات البترول التى تم الإعلان عنها خلال الافتتاح.

وقع الاتفاقية المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى للهية العامة للبترول والمهندس جاسر حنطر رئيس شركة شل مصر (الشريك الأجنبى) وذلك على هامش مؤتمر إيجبس 2018.

وأوضح الوزير أن تلك المبادرة تأتى فى إطار استراتيجية تحديث وتطوير قطاع البترول التى تستهدف تعظيم الأصول الإنتاجية وتطوير الحقول المنتجة وتحسين اقتصاديات المشروعات وتخفيض تكاليف الإنتاج ورفع مستوى الأداء وتطبيق معايير الحوكمة وصقل مهارات الكوادر البشرية ، مشيداً بالتعاون المثمر بين قطاع البترول والشركاء الأجانب.

وأوضح أن المبادرة تتضمن كذلك شركات الإنتاج المشتركة والتى يتم العمل على تحسين وتطوير أدائها واقتصادياتها.