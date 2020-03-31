«البترول» تنفى صحة أسعار البنزين المتداولة على مواقع التواصل

اجتماع لجنة تسعير البنزين خلال أيام ..والقرار يعتمد على معادلة سعرية محددة العوامل، بحسب المتحدث باسم وزارة البترول

أكد حمدى عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية عدم صحة أسعار البنزين والوقود المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبارا من أول أبريل .

متحدث البترول : اجتماع لجنة تسعير البنزين خلال أيام

وأشار إلى أن اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء في 6 يوليو الماضى لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر ستجتمع خلال الأيام القادمة وفور انتهاء أعمالها سيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة المقرر العمل بها خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

وأوضح أن لجنة تسعير الوقود والبنزين تعمل وفق معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف وتكاليف تداول المنتجات البترولية.

وقاربت لجنة تسعير الوقود من إعلان الأسعار الجديدة لمنتجات البنزين والسولار خلال الأسبوع الأول من أبريل، وتوضيح نتائج المراجعة الثالثة لأسعار الوقود فى ظل تطبيق آلية التسعير التلقائي التى بدأتها الحكومة العام الماضى ،لربط السعر المحلى بمثيله العالمى بعدما قامت بتحرير أسعار البنزين بشكل كامل يوليو الماضى.

تراجع عالمي لأسعار الخام

وينتظر الشارع المصرى خفضا جديدا فى أسعار البنزين محليا، عقب الانخفاضات الحادة الأخيرة التى هوت بأسعار البترول العالمية ومشتقاته؛ بسبب تراجع الطلب العالمى فى ظل أزمة فيروس كورونا التى ضربت دول العالم منذ مطلع العام الجارى.

وتراجعت أسعار الخام العالمية من مستوى تجاوز 65 دولارا للبرميل نهاية العام الماضى إلى ما دون 30 دولارا حاليا، وفى العديد من الأحيان يهبط الخام العالمى تحت مستوى 25 دولارا.

يشار إلى أنه تم تشكيل لجنة تسعير البنزين من وزارتى المالية والبترول مطلع 2019 لمراجعة أسعار البنزين والمشتقات بشكل ربع سنوى، وتحريكها ارتفاعا أو انخفاضا بنسبة %10 أو تثبيتها.

وتعتمد اللجنة فى قرارها على عدة أمور أبرزها مستوى الأسعار العالمية للخام والمشتقات، وأسعار الصرف، وحجم الإنتاج والاستيراد، وتكاليف النقل والتشغيل.

وتقوم الحكومة باستيراد البترول الخام والمشتقات البترولية من الخارج عبر الوكلاء والموردين والمناقصات التى تطرحها الهيئة العامة للبترول دوريا كل 3 شهور.