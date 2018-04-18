البترول تكشف عن خططها المستقبلية للبحث والتنقيب

■ مزايداتان جديدتان قبل نهاية العام ..والاستغناء عن سفينة «تغييز» قريبا■ اتفاقية مع «الأوروبى» فى الغاز والخام والكهرباء الأسبوع المقبل ■ إستراتيجية بين «وود ماكينزى» و«إنبى» للنهوض بقطاع التعدين ■ «شل» تقرر العودة إلى السوق ..وطفرة مرتقب

■ مزايداتان جديدتان قبل نهاية العام ..والاستغناء عن سفينة «تغييز» قريبا

■ اتفاقية مع «الأوروبى» فى الغاز والخام والكهرباء الأسبوع المقبل

■ إستراتيجية بين «وود ماكينزى» و«إنبى» للنهوض بقطاع التعدين

■ «شل» تقرر العودة إلى السوق ..وطفرة مرتقبة فى إنتاجية «إينى» و«بى بى»

فريق المال:

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول، أمس، أنه من المرتقب طرح مزايدتين عالميتين للتنقيب والبحث عن النفط والغاز فى البحر الأحمر قبل نهاية العام الجارى، مشيرا إلى أنه سيتم طرح إحداهما خلال الأسابيع القليلة المقبلة للبحث عن النفط والغاز فى البحر المتوسط فى 10 -11 منطقة.

وكشف – فى تصريحاته أمس، خلال اليوم الأول من مؤتمر ومعرض دول حوض المتوسط «موك 2018 «، عن أن فاتوة دعم الوقود سجلت 84 مليار جنيه، فى أول تسعة أشهر من عام (2018-2017)، مقابل 78 مليارا خلال الفترة نفسها، من عام (2016/2017).

ولفت إلى تراجع استهلاك البنزين بواقع ٣٪ خلال الأشهرالتسعة الأولى من العام المالى الجارى، والسولار بنحو %6، والمازوت %33.

ورصدت الحكومة 110 مليارات جنيه، لدعم الوقود ومشتقاته فى موازنة العام المالى الجارى.

وقال «الملا» إنه سيتم توقيع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبى الأسبوع المقبل، فى مجالات الغاز والبترول والكهرباء، فى إطار مساعى مصر للتحول إلى مركز رئيسى للطاقة فى المنطقة.

وأشار إلى أن الوزارة لا تسعى إلى تحقيق أرباح من الزيادات المتلاحقة فى أسعار الوقود، وإنما إلى الوصول إلى سعر الإنتاج لتغطية التكاليف فقط.

وحول سفينتى «التغييز» المستخدمة فى استيراد الغاز، كشف عن أنه سيتم التخلى عن إحداهما خلال الفترة المقبلة، والإبقاء على الأخرى لاستخدامها حال الاحتياج، لافتا إلى أنه يجرى حاليا التفاوض مع الأردن بشأن إمكانية استغلال خدمات السفينة.

وعلى صعيد برنامج الطروحات الحكومية لـ11 شركة بترولية فى البورصة، قال، إنه يتم حاليا مع مستشار الطرح إنهاء التعاقدات القانونية قبل البدء فى طرح الأسهم.

ولفت إلى أن الاتجاه لطرح الشركات التابعة لقطاع البترول فى البورصة، قائم على تنوع الأنشطة، مثل الحفر والتكرير والبتروكيماويات، مضيفا أن نسبة الطرح تتراوح ما بين -15 %30 من أسهم كل شركة.

وقال بالنسبة لشركة «إنبى» فإنه سيتم طرح %24 من أسهمها فى البورصة، مضيفا : «أوشكنا على الانتهاء من الإجراءات اللازمة لطرحها قريبا» .

وتابع أن الفترة المقبلة ستشهد اهتماما متزايدا بقطاع الثروة المعدنية، من خلال وضع إستراتيجية من خلال التعاقد مع المكتب الاستشارى العالمى، وود ماكينزى، مع «إنبى» لوضع إستراتيجية للنهوض بالقطاع.

وبخصوص منظومة استيراد القطاع الخاص للغاز الطبيعى، قال الوزير إنه جار تحديد معايير التراخيص الممنوحة للشركات الخاصة لاستيراد وبيع وتسويق الغاز فى السوق المحلية، مضيفا أن هيئة البترول و»إيجاس» ستمنح الشركات الخاصة رخصة الاستيراد فى حين سيتولي جهاز مرفق الغاز منح رخصة البيع والتسويق.

وعلى صعيد شركات البترول الأجنبية، المشاركة فى المؤتمر، أكد فابيو كافانا، مدير عام الشركة الدولية الإيطالية للزيت «أيوك « التابعة لمجموعة «إينى» الإيطالية، أن شركته تستهدف رفع إنتاج حقل «ظٌهر» للغاز بالبحر المتوسط إلى 1.2 مليار قدم مكعب يوميا فى مايو المقبل، وإلى مليارى قدم نهاية العام، و2.7 مليار قدم خلال العام المقبل.

وأوضح أن « ظهر» سيرتفع إنتاجه مع بداية تشغيل الخطين الأول والثانى بمحطة المعالجة فى أبريل الحالى، ومايو المقبل، مضيفا أنه من المخطط أن يتضاعف الإنتاج تدريجيا من الحقل خلال العام الحالى، وصولاً إلى ذروة الإنتاج العام المقبل.

واستعرض التعاون المشترك بين «إينى» وقطاع البترول فى مشروعات تنمية وإنتاج الغاز من الاكتشافات التى حققتها شركته بمناطق امتيازها بالبحر المتوسط، مشيرا إلى أن ماتحقق فى مشروع حقل «نورس» للغاز بدلتا النيل بالبحر المتوسط، يعد إنجازا منذ الوصول إلى الكشف فى يوليو 2015 وتنفيذ مخطط طموح لتحقيق زيادة متواصلة فى إنتاج الغاز من هذا الحقل، حتى ارتفع حاليا إلى 2ر1 مليار قدم مكعب غاز يوميا.

ولفت إلى أن «إينى» تعمل منذ أوائل الخمسينيات فى مصر، ويعد حقل «بلاعيم» فى خليج السويس أقدم حقولها فى مصر.

من جانبه، استعرض، نائب الرئيس التنفيذى لشركة «أديسون» العالمية نيكولا مونتى، نشاط عمل شركته فى مصر، موضحا أنه من المخطط حفر البئر الاستكشافية الأولى بمنطقة امتياز «شمال ثقة» البحرية بشرق البحر المتوسط عام 2019 .

وأضاف – خلال كلمته فى المؤتمر- أن الشركة مستمرة فى تنمية حقل «أبو قير» والذى ينتج منذ حوالى 40 عاما مضت، و تم إنشاء وتركيب منصة بحرية عام (2016/2017) وحفر وإكمال 6 آبار عام 2017 ساهمت فى زيادة الإنتاج لمعدلات 275 مليون قدم مكعب يوميا، بزيادة 50% عن الإنتاج عام 2016 وبزيادة 100% مقارنة بالإنتاج عام 2009.

ولفت إلى أنه تمت مضاعفة إنتاج المتكثفات ليصل إلى 5300 برميل يوميا، نتيجة ضخ استثمارات بقيمة 300 مليون دولار، مؤكدا أن معدلات الإنتاج الحالية هى الأعلى منذ إنشاء شركة أبوقير.

وأضاف أنه تم البدء فى تنفيذ خطة تنمية 3 مناطق جديدة شمال حقول أبو قير، من خلال ربطها بالتسهيلات والبنية التحتية، لتنمية احتياطى بحوالى 500 بليون قدم مكعب غاز، مما يساهم فى تعويض التناقص الطبيعى لآبار إنتاج حقول أبو قير، وستقوم الشركة بعمليات تنمية هذه المناطق النيابة عن شركة «أديسون».

وقال سامى إسكندر، نائب الرئيس التنفيذى لشركة «رويال داتش شل» العالمية أمس – خلال المؤتمر – إن شركته قررت العودة من جديد إلى التنقيب والبحث عن الغاز والنفط فى مصر فى المياه العميقة فى البحر المتوسط.

وأكد المهندس كريم علاء، رئيس شركة «بى بى مصر»، أن الشركة ملتزمة بتوفير الطاقة لمصر، مع الاستمرار فى المساعدة فى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، من خلال شراكة قوية مع وزارة البترول وشركائها «هيئة البترول» و«إيجاس» بتنمية عدد من المشروعات المهمة.

وأشار إلى أن الشركة قامت خلال هذا العقد بزيادة إمداداتها من الغاز إلى السوق المحلية، وأنها تهدف إلى تحقيق أكثر من 3 أضعاف صافى إنتاج الغاز فى مصر بحلول عام 2020 وسوف تحقق ذلك من خلال تنفيذ مشروعاتها، مع الحفاظ على معدلات إنتاج عالية لسنوات مقبلة .

وأوضح أن مشروع غرب دلتا النيل، أحد أهم مشروعات الشركة الإستراتيجية، و يوفر حوالى %25 من إمدادات الغاز فى مصر بعد الانتهاء من وضع جميع الحقول على الإنتاج، و من المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 1.3 مليار قدم مكعب يوميا، باكتمال مراحل التنمية .

وكشف عن تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع غرب دلتا النيل قبل الموعد المخطط، بالإضافة إلى أن البئر الاستكشافية الثانية بحقول «آتول» فى منطقة امتياز شمال دمياط البحرية، هو أول مشروع رئيسى لشركته فى مصر يتم وضعه على الإنتاج فى 2018.

وحسب تصريحات «الملا» يعد مؤتمر «موك» إحدى المنصات البترولية المتميزة التى يلتقى خلالها الخبراء ورؤساء الشركات وصناع القرار فى صناعة الغاز والبترول محليا، وإقليميا وعالميا لتبادل الآراء والتوقعات والفرص .

وتعقد الدورة الحالية من المؤتمر تحت شعار«اكتشاف إمكانات البحر المتوسط – الانطلاقة الثانية»، ويحمل شعار المؤتمر أهمية خاصة، لأن البحر المتوسط يتمتع بإمكانيات هائلة يمكن توظيفها لتعزيز التعاون، والعلاقات الاقتصادية بين البلاد المتشاطئة، بما يحقق مصالحها وطموحات شعوبها فى التنمية والرخاء.

وأشار «الملا» إلى أن البحر المتوسط شهد على مر التاريخ، العديد من الاكتشافات، وأن السنوات الأخيرة لعبت دورا مهما فى كشف إمكاناته، وأن كشف» ظهر» العملاق فى المياه العميقة بالبحر المتوسط غير المشهد العالمى للغاز، وجعل من منطقة البحر المتوسط «حوض غازى من الطراز العالمى»، وأن تأثير «ظهر» تخطى الحدود المصرية، وفتح الباب لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتحقيق اكتشافات جديدة فى المياه العميقة بمناطق الامتياز المجاورة له.

وأوضح أن السنوات القليلة الماضية، شهدت تغييرات كبيرة فى قطاع البترول والغاز المصرى عاصرها مؤتمر «موك»، فقد تم فى الدورة الـسابعة عام 2014 مناقشة التحديات العديدة التى تواجه قطاع البترول، وكيفية مواجهتها والتغلب عليها، وفى عام 2016، تم استعراض بعض النجاحات التى تحققت، ومنها اكتشاف «ظهر» .

ولفت إلى أن عام 2017 كان استثنائيا لقطاع البترول والغاز فى مصر، فقد شهد تحقيق العديد من الأرقام القياسية العالمية، وكان البحر المتوسط جزءًا كبيرًا منها، ومن أهمها وضع 4 مشروعات رئيسية لتنمية اكتشافات الغاز، ووضعها على الإنتاج خلال عام لأول مرة، وهى (حقول شمال الإسكندرية «غرب دلتا النيل»، «نورس»، «أتول» و»ظهر»)، بإنتاج 1.6 مليار قدم مكعب يوميا، ونعمل حاليا على تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز بحلول نهاية عام 2018.

وأكد أن قطاع البترول استطاع بنجاح تأمين الطلب المحلى على الطاقة لجميع القطاعات، وعلى رأسها قطاع الكهرباء، مما أدى إلى التغلب على نقص الطاقة الكهربائية.

ولفت إلى أن عام 2017 شهد إطلاق مشروعين رئيسيين، للمسح السيزمى بالتعاون مع شركتين عالميتين، فى مناطق البحر الأحمر وصعيد مصر، لأول مرة، باستثمارات تتعدى 750 مليون دولار من قبل شركات دولية متخصصة، وبدأت الاستعدادات لإطلاق الطرح العام لأسهم 11 شركة بترول وغاز، كجزء من برنامج لتحسين إدارة القطاع، بالإضافة إلى إصدار قانون تنظيم سوق الغاز الجديد، وتشكيل جهاز مستقل لتنظيم شئون الغاز، تم بالفعل عقد أول اجتماعاته فى فبراير الماضى.

وأوضح أنه يتم أيضا مواصلة برنامج إصلاح دعم الطاقة المعلن من الحكومة، فضلا عن حل العديد من قضايا التحكيم الدولى ضد قطاع البترول بشكل ودى، ونجحت مصر فى خفض المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب، مع انتظامها الكامل فى سداد المستحقات الدورية.