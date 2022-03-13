«البترول» تقوم بتعيين عابد عز الرجال رئيسًا لشركة أبوقير للأسمدة

قرر طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، تعيين عابد عز الرجال عبد العال الملاحي، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول “سابقاً”، رئيساً لمجلس الإدارة وعضواً منتدباً لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية.

وقال الوزير في بيان اليوم الأحد، إن ذلك بدلاً من سعد إبراهيم أبو المعاطي حسن.

وحققت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية صافي ربح بلغ 3.2 مليار جنيه يوليو حتى ديسمبر 2021، مقابل 1.49 مليار جنيه ربح خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري ليصل إلي 6.245 مليار جنيه، مقارنة بـ4.035 مليار جنيه خلال النصف المقارن من العام المالي الماضي.

حققت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية أعلى مستوى إنتاج على مدار تاريخها، قارب 2.250 مليون طن من الأسمدة الجاهزة للبيع خلال العام المالى المنتهى، وفقا لتقرير حديث صادر عن قطاع البترول.

وتعد “أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية” هى أول وأكبر شركة مصرية متخصصة فى إنتاج الأسمدة النيتروجينية، وتقوم بإنتاج مجموعة متكاملة ومتنوعة من منتجات الأسمدة، بما فى ذلك الأمونيا واليوريا ونترات الأمونيوم ويوريا نترات الأمونيوم، ومنتجات الأسمدة التى تحتوى على النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم.

وبحسب تقرير صادر عن الشركة، أنها قد حققت الشركة طفرة ملحوظة على صعيد النواحى الإنتاجية والتشغيلية والربحية والتصديرية خلال العام المالى الماضى، رغم كل التحديات والصعوبات التى فرضتها جائحة كورونا عالميا ومحليا.

وأكد تقرير البترول أن شركة أبو قير للأسمدة تبنت خطة عمل من 18 محورا كانت السبب فى تحقيق تلك الطفرة خلال العام المالى الماضى.

يشار إلى أن الشركة حققت 8.839 مليار جنيه إجمالى مبيعات خلال العام المالى الماضى، مقابل 7.9 مليار جنيه خلال العام المالى السابق، وبنسبة نمو %12.15، وصافى ربح قدره 3.516 مليار جنيه، مقارنة مع 2.7 مليار جنيه خلال العام المالى السابق، وبنسبة نمو %30.5 على أساس سنوى، وعن المخطط بنسبة 135% .

كما وصلت مبيعات صادرات الشركة إلى 350 مليون دولار خلال العام المالى الماضى، بزيادة 84 مليون دولار على الفترة المثيلة، وذلك نتيجة أرتفاع أسعار الأسمدة عالميًا.

كما حققت الشركة خطتها الإنتاجية لمصانعها من الأسمدة الصلبة، بنسبة زيادة %24 عن المخطط، كما تحققت الخطة التسويقية لمنتجات الشركة بزيادة قدرها %21 على المخطط.

وأوضح تقرير “البترول” أن شركة أبو قير للأسمدة حققت أعلى معدلات تشغيل لمصانعها فى الفترة الأخيرة، مما رفع من معدلات إنتاجها ومبيعاتها وأرباحها، بالتزامن مع تراجع تكلفة التشغيل.