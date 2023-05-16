«البترول» تقرر مد موعد إغلاق مزايدتي «إيجاس» و«الحقول المتقادمة»

قررت وزارة البترول مدّ موعد إغلاق مزايدة الهيئة المصرية العامة للبترول لتنمية الحقول المتقادمة، ومدّ موعد إغلاق مزايدة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للبحث عن البترول والغاز واستغلاله بالبحر المتوسط ودلتا النيل، إلى منتصف يوليو.

وقالت الوزارة، فى بيان، إن قرارها بمدّ موعد إغلاق باب التقدم بعروض المزايداتين، جاء مراعاةً لتزامن احتفالات وإجازات الأعياد .

وأكدت أن قرار مدّ أجل المزايداتين يُعدّ فرصة للحصول على المزيد من عروض الشركات بالمزايدتين المطروحتين عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج (EUG).

وكان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا قد أعلن، خلال معرض ومؤتمر مصر الدولى “إيجبس 2023″، أن العام الحالي سيشهد طرح 3 مزايدات عالمية جديدة للبحث والتنقيب.

وطرحت الوزارة مؤخرًا أولى تلك المزايدات للبحث والتنقيب عن الخام في الحقول المتقادمة بمنطقة خليج السويس والصحراء الغربية.