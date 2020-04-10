البترول تعلن خفض أسعار البنزين «ربع جنيه في اللتر»

أعلنت الحكومة تخفيض أسعار البنزين بكافة أنواعه منذ قليل اليوم، وبحسب الاسعار الجديدة التى أقرتها الحكومة اليوم انخفض سعر بنزين 80 إلى 6.25 للتر، بدلًا من 6.5 جنيه، و92 إلى 7.5 للتر بدلًا من 7.75 جنيه، و95 إلى 8.5 للتر،…

أعلنت الحكومة تخفيض أسعار البنزين بكافة أنواعه منذ قليل اليوم، وبحسب الاسعار الجديدة التى أقرتها الحكومة اليوم انخفض سعر بنزين 80 إلى 6.25 للتر، بدلًا من 6.5 جنيه، و92 إلى 7.5 للتر بدلًا من 7.75 جنيه، و95 إلى 8.5 للتر، بدلًا من 8.75 جنيه.

وتم تحديد تلك الاسعار عقب اجتماع لحنة التسعير التلقائى للوقود اليوم، وهى المعنية بمراجعة التغيرات العالمية وتعديل الاسعار بشكل دورى كل 3 شهور صعودا أو هبوطا فى حدود نسبة 10% من الاسعار السارية ،و الابقاء على تثبيتها دون تغيير،وتضم فى عضويتها مسئولين من وزارتى البترول والمالية وغيرها من الجهات الحكومية المعنية. وتعتمد اللجنة فى تحديد الاسعارعلى معادل سعرية محددة العوامل ،ومن ابرزها اسعار الخام العالمى ومشتقاته وحجم الانتاج والاستهلاك المحلى وسعر الصرف وتكاليف النقل والتشغيل والانتاج وغيرها. وتم تشكيل جنة التسعير التلقائى للوقود خلال العام الماضى ،وأتخذت أول قرار فعلى لها أكتوبر 2019 ،حينما خفضت سعر لتر البنزين لاول مرة فى تاريخ مصر بواقع 25 قرش للتر الواحد. واتخذت اللجنة قرارها الثانية مطلع يناير الماضى بتثبيت الاسعار دون تغيير،حسب المعطيات التى تم دراستها.

وتعد الاسعار المعلنة لليوم هى القرار الثالث للجنة تسعير الوقود ،والذى سيتم تطبيقه والعمل به على مدار الثلاث أشهر القادمة ،وتحديدا بداية من ابريل الجارى وحتى نهاية يونيو المقبل. وعصفت أزمة فيروس كورونا بأسعار الخام العالمية ومشتقاته التى يتم استيرادها من الخارج ،حيث هوت اسعار الخام من مستوى يتجاوز 65 دولار نهاية العام الماضى الى ما دون 25-30 دولار خلال الشهر الجارى. ونتج عن ازمة فيروس كورونا التى ضربت أغلب دول العالم مطلع العام الجارى ،تراجع ملحوظ فى معدلات الطلب والاستهلاك العالمية ،الامر الذى هوى بأسعار الخام عالميا الى مستويات متدنية وسط زيادة ملحوظة فى حجم الانتاج والمعروض العالمى. ‎كما تراجع سعر المازوت إلى 3900 جنيه للطن بدلا من 4250‎



وبناء على ذلك فقد تقرر تعديل سعر بيع البنزين بأنواعه للمستهلك النهائى كما يلى: -البنزين ٩٥ 8.50جنيه للتر

– البنزين ٩٢ 7.50 جنيه للتر

– البنزين ٨٠ 6.25 جنيه للتر

-كما تقرر تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/طن

وذلك اعتبارا من الساعة 8 صباحا يوم السبت الموافق 11 ابريل 2020، مع ثبات وعدم تغيير باقى اسعار المنتجات البترولية

اجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها، واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر الصرف للفترة يناير / مارس 2020 مقارنة بالفترة أكتوبر / ديسمبر 2019، أخذا فى الاعتبار أن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضى يتعديل الأسعار صعودا وهبوطا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء

أعلنت الحكومة تخفيض أسعار البنزين بكافة أنواعه منذ قليل اليوم . وبحسب الاسعار الجديدة التى اقرتها الحكومة اليوم ،انخفض سعر بنزين 80 الى 6.25 للتر بدلا من 6.5 جنيه ،و92 الى 7.5للتر بدلا من 7.75 جنيه ،و95 الى 8.5 للتر بدلا من 8.75 جنيه. وتم تحديد تلك الاسعار عقب اجتماع لحنة التسعير التلقائى للوقود اليوم ،وهى المعنية بمراجعة التغيرات العالمية وتعديل الاسعار بشكل دورى كل 3 شهور صعودا أو هبوطا فى حدود نسبة 10% من الاسعار السارية ،و الابقاء على تثبيتها دون تغيير،وتضم فى عضويتها مسئولين من وزارتى البترول والمالية وغيرها من الجهات الحكومية المعنية. وتعتمد اللجنة فى تحديد الاسعارعلى معادل سعرية محددة العوامل ،ومن ابرزها اسعار الخام العالمى ومشتقاته وحجم الانتاج والاستهلاك المحلى وسعر الصرف وتكاليف النقل والتشغيل والانتاج وغيرها. وتم تشكيل جنة التسعير التلقائى للوقود خلال العام الماضى ،وأتخذت أول قرار فعلى لها أكتوبر 2019 ،حينما خفضت سعر لتر البنزين لاول مرة فى تاريخ مصر بواقع 25 قرش للتر الواحد. واتخذت اللجنة قرارها الثانية مطلع يناير الماضى بتثبيت الاسعار دون تغيير،حسب المعطيات التى تم دراستها. وتعد الاسعار المعلنة لليوم هى القرار الثالث للجنة تسعير الوقود ،والذى سيتم تطبيقه والعمل به على مدار الثلاث أشهر القادمة ،وتحديدا بداية من ابريل الجارى وحتى نهاية يونيو المقبل. وعصفت أزمة فيروس كورونا بأسعار الخام العالمية ومشتقاته التى يتم استيرادها من الخارج ،حيث هوت اسعار الخام من مستوى يتجاوز 65 دولار نهاية العام الماضى الى ما دون 25-30 دولار خلال الشهر الجارى. ونتج عن ازمة فيروس كورونا التى ضربت أغلب دول العالم مطلع العام الجارى ،تراجع ملحوظ فى معدلات الطلب والاستهلاك العالمية ،الامر الذى هوى بأسعار الخام عالميا الى مستويات متدنية وسط زيادة ملحوظة فى حجم الانتاج والمعروض العالمى.