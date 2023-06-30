«البترول» تعلن تفاصيل إستراتيجيتها المتكاملة للتحول الطاقة وإزالة الكربون وخفض الانبعاثات

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن إستراتيجية قطاع البترول تتبنى رؤية وخطة عمل واضحة للتحول الطاقى وخفض الانبعاثات فى كل أنشطة البترول والغاز الطبيعى، من خلال عدة محاور رئيسية تشمل التوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى كوقود انتقالى منخفض الكربون، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وإزالة الكربون، والتوسع فى إنتاج الطاقة الجديدة ومشروعات البتروكيماويات التى تسهم فى الحفاظ على البيئة، وإنتاج الهيدروجين والأمونيا منخفضة الكربون.

ونجح قطاع البترول فى اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات فى مجال التحول الطاقى وخفض الانبعاثات، فعلى المستوى الإستراتيجى تم الإعلان عن إستراتيجية كفاءة الطاقة لقطاع البترول (2022- 2035)، وجارٍ الآن تنفيذها،

وكذلك إعلان خارطة طريق شرم الشيخ لخفض انبعاثات الميثان فى صناعة البترول والغاز، خلال فاعليات يوم خفض الكربون فى مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ “COP27″، وحاليًّا فى المراحل النهائية من إعداد إستراتيجية لخفض الكربون بقطاع البترول.

وعلى المستوى التنفيذى استطاع تحقيق خفض سنوى حوالى 900 ألف طن من ثانى أكسيد الكربون، من خلال توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 14 مليون وحدة سكنية، وتحقيق خفض سنوى أكثر من 2.1 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون من خلال تحويل حوالى 505 آلاف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط منذ بدء النشاط.

وفي إطار انضمام قطاع البترول المصرى إلى مبادرة البنك الدولى العالمية لوقف الحرق الروتينى لغازات الشعلة بحلول عام 2030، تم الانتهاء من تنفيذ 29 مشروعًا لاسترجاع غازات الشعلة واستغلالها فى شركات القطاع، والتى أسفرت عن خفض سنوى فى الانبعاثات حوالى 1.4 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون، وأسهم فى توفير استهلاك السولار وتعظيم القيمة المضافة من الغاز.

وفى ضوء مجهودات القطاع لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، تم الانتهاء من تنفيذ 247 مشروعًا لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها،

وقدر إجمالى الانبعاثات التى تم خفضها سنويًّا من تلك المشروعات بحوالى 900 ألف طن من ثانى أكسيد الكربون، وتحقيق وفر سنوى فى استهلاك الطاقة يصل إلى 115 مليون دولار، من خلال تطبيق إجراءات ومشروعات لترشيد الطاقة باستثمارات منخفضة.

كما تم تنفيذ 24 مشروعًا لاستخدام الطاقة المتجددة فى المبانى الإدارية بشركات القطاع، والتى أسهمت فى خفض استهلاك الكهرباء من الشبكة القومية، وخفض الانبعاثات بحوالى 50 ألف طن من ثانى أكسيد الكربون.

وتم البدء فى إجراءات وخطوات تنفيذ مشروعات الطاقة الخضراء والوقود منخفض الكربون بعد توقيع اتفاقية التطوير المشترك بين شركتى أنربك وسكاتك النرويجية لمشروع جديد لإنتاج الميثانول الأخضر، والذى يعدّ الأول من نوعه فى مصر والشرق الأوسط، ويعدّ خطوة جديدة تعكس تقدم قطاع البترول على مسار تنفيذ مشروعات الطاقة الخضراء والوقود منخفض وعديم الانبعاثات، وسيسهم فى وضع مصر على الخريطة العالمية للدول المنتجة لهذا الوقود الأخضر لتزويد السفن .

كما تم توقيع اتفاقية مشتركة بين شركات القابضة للبتروكيماويات وموبكو وسكاتك النرويجية للتعاون المشترك فى مجال تنفيذ المشروعات الخضراء التى تشمل إنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر.