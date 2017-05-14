البترول تعلن الطوارئ لاستقبال رمضان والصيف وعيد الفطر

زيادة إمدادات البنزين والسولار والبوتاجاز..وتوفير احتياجات “الكهرباء”





نسمة بيومى

قررت وزارة البترول زيادة ضخ كميات البنزين بأنواعه فى السوق المحلية من 20 مليون لتر يومياً إلى 25 مليون لتر يومياً بزيادة نسبتها 20%، وزيادة ضخ كميات السولار من 50 مليون لتر يومياً إلى 55 مليون لتر سولار يومياً بزيادة نسبتها 10% خاصة مع دخول موسم الحصاد متزامناً مع الشهر الكريم.



يأتى هذا فى إطار تأمين وتوفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والغازات الطبيعية لشهر رمضان وعيد الفطر المبارك ودخول فصل الصيف، كما تقرر زيادة الأرصدة الإستراتيجية الاحتياطية من البنزين والسولار على مستوى الجمهورية، خاصة فى محافظات صعيد مصر وسيناء.



وعلى جانب آخر يعمل قطاع البترول على تأمين إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء خلال تلك الفترة من خلال التنسيق المستمر بين قطاعى البترول والكهرباء ليتم ضخ كميات تقدر بنحو 132 مليون متر مكعب وقود مكافئ يومياً وتكوين أرصدة إستراتيجية من الوقود بمحطات الكهرباء لتأمين متطلبات تشغيلها خاصة فى فترات ذروة الاستهلاك.



وبالنسبة لمنتج البوتاجاز من المخطط ضخ مليون أسطوانة بوتاجاز يومياً خلال الشهر الكريم وتشغيل مصانع تعبئة البوتاجاز على مستوى الجمهورية بكامل طاقتها الإنتاجية، لافتاً إلى تأمين أرصدة إستراتيجية احتياطية من البوتاجاز تقدر بحوالى 90 ألف طن بما يسمح بتأمين احتياجات الاستهلاك وتلبية الزيادة فى الطلب على البوتاجاز، مؤكداً انتظام الإنتاج المحلى من البوتاجاز وتنفيذ برنامج الاستيراد لاستكمال تغطية الاحتياجات اللازمة للسوق المحلية.



كما تقرر تشغيل مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز التابعة لبتروجاس على مدار 3 ورديات يومياً فضلاً عن تكثيف العمل بمصانع ومحطات التعبئة المملوكة للقطاع الخاص والمحافظات لتحقيق خطة توفير المنتج التي اقرتها اللجنة الرباعية المشتركة للبوتاجاز خلال الشهر الكريم، كما تم تجهيز 100 الف اسطوانة معبأة بمصانع بتروجاس كاحتياطى لمواجهة أى زيادة طارئة فى الاستهلاك.



بالإضافة إلى ضخ حصص إضافية من أسطوانات البوتاجاز للاستخدام التجارى يتم توزيعها من خلال شركة بوتاجاسكو بالتنسيق مع كل محافظة وفقاً لحجم الطلب فيها، مع استمرار التنسيق مع وزارة التموين ومباحث التموين لإحكام الرقابة على التوزيع، والتنسيق مع شركة السهام البترولية لاتخاذ الاستعدادات الكاملة لضمان جاهزية أسطول النقل.



كما تم رفع درجة الإستعداد بكافة مستودعات بوتاجاسكو فى مختلف المحافظات حيث من المقرر توزيع 230 الف أسطوانة بوتاجاز يومياً من خلال المستودعات التابعة للشركة بالتنسيق مع شركة بتروجاس، كما تم تشكيل غرفة عمليات للمتابعة على مدار الساعة والقيام بجولات ميدانية على مستودعات التوزيع، وتجهيز سيارات التوزيع ذات الحمولة الكبيرة للدفع بها الى المناطق التى تشهد زيادة طارئة فى الاستهلاك.

وفيما يتعلق باستعدادات شركات توزيع الغاز الطبيعى فسوف تستمر شركة تاون جاس فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين إمدادات الغاز الطبيعى للعملاء بالكميات والضغوط المناسبة تحسباً لزيادة استهلاك الغاز الطبيعى في فترة الذروة من الثانية ظهراً وحتى السابعة مساءً حيث يتم إجراء أعمال الصيانة لكافة محطات تخفيض ضغط الغاز والمنظمات الرئيسية وتكثيف أعمال الصيانة والإصلاحات الطارئة وضبط ضغوط خروج محطات تخفيض الضغط والمنظمات الرئيسية،



هذا إلى جانب استمرار العمل فى21مكتباً لخدمة العملاء وغرف الطوارىء التى تعمل على مدار 24 ساعة يومياً من خلال تليفون ” 129″ فى محافظات القاهرة والأسكندرية والجيزة وبورسعيد والإسماعيلية من أجل تلبية كافة طلبات العملاء و مقابلة كثافة الطلبات المتزايدة للمستهلكين خلال فترة الذروة.



كما قامت شركة غاز مصر باتخاذ الاجراءات والاستعدادات اللازمة لضمان تقديم خدمة متميزة للعملاء ومواكبة الزيادة فى الاستهلاك خلال تلك الفترة، حيث تقوم فرق العمل بتنفيذ أعمال المتابعة والصيانة الإضافية للمنظمات الرئيسية ومحطات تخفيض ضغط الغاز ومتابعة الضغوط والقراءات، والعمل على رفع الضغط بالشبكة لمواجهة الأحمال الزائدة المتوقعة فى اوقات ذروة الاستهلاك، كما تم تعزيز فرق الطوارىء المدربة للتعامل مع أى بلاغات طارئة على مدار اليوم، وتكثيف الدوريات التى تقوم بالمرور على الخطوط الرئيسية والشبكات والمنظمات والتعامل بيقظة تامة عند الاشتباه فى أى جسم غريب.

وفيما يخص تقديم خدمات إصلاح وصيانة الأجهزة المنزلية فقد قامت شركة صيانكو برفع درجة الاستعداد بمراكز الصيانة التابعة للشركة على مستوى الجمهورية، وتم اتخاذ كافة الاجراءات التى تضمن الاسراع بالاستجابة لبلاغات العملاء لاصلاح وصيانة الأجهزة بأعلى كفاءة وأمان، وتم تقسيم محافظات الجمهورية الى مناطق جغرافية مع تخصيص مجموعة عمل لكل منطقة لتلقى بلاغات العملاء على الخط الساخن 19994 والتى تعمل على مدار اليوم وحتى منتصف الليل.