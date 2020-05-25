«البترول» تعلن الانتهاء من تحديث الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الانتهاء من تحديث الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات ووضع استراتيجية جديدة لتطوير تلك الصناعة لتنفيذها خلال الفترة ما بين عامي 2020-2035 وأنه جارى حالياً مراجعتها نهائياً تمهيداً لاعتمادها وسريان تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الملا أن الوزارة تسعى من خلال ذلك الى دعم صناعة البتروكيماويات وجعلها أكثر ملائمة للتطورات والمتغيرات على المستوى العالمى في السنوات المقبلة.

وأضاف أن الاستراتيجية تسعى إلى الاستمرار في زيادة القيمة المضافة لأنشطة ومشروعات إنتاج البتروكيماويات في مصر والمنتجات التي توفرها.

وقال الوزير إن هدف ذلك هو توفير احتياجات السوق المحلى من المنتجات البتروكيماوية الوسيطة والنهائية.

تقليل الاستيراد وزيادة التصدير والإنتاج

وتابع أن تلك المنتجات تعد مدخلات انتاج رئيسية للعديد من الصناعات وتقليل مايتم استيراده وفتح فرص جديدة للتصدير.

ولفت إلى أن ذلك الامر يسهم في تحسين الميزان التجارى للدولة وتوفير موارد جديدة بالنقد الأجنبى.

وأكد الملا أن الوزارة لديها برنامج طموح للتوسع في الصناعات البتروكيماوية مع التركيز بصفة خاصة على المشروعات التي تحقق أعلى قيمة مضافة من الموارد الطبيعية.

ولفت إلى أنه جار حاليا تنفيذ ودراسة ١١ مشروعا جديدا لانتاج البتروكيماويات بإجمالى تكلفة استثمارية يقدر بحوالي 19 مليار دولار .

مجمعان عملاقان للتكرير والبتروكيماويات بمحور السويس والعلمين

من ضمن المشروعات مجمعين عملاقين للتكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس ومدينة العلمين الجديدة تفعيلا لرؤية الدولة لتنمية المنطقتين.

وكذلك مشروعات التطوير ورفع الكفاءة وزيادة الطاقة الانتاجية بعدد من مشروعات إنتاج البتروكيماويات القائمة.

وأشار إلى أن المواقع المخصصة لإقامة المشروعات الجديدة تم اختيارها بناء على دراسات دقيقة بما يراعى الاستفادة من كافة المقومات المتاحة.

وروعى فى تلك المشروعات القرب من مصادر التغذية والمشروعات والتسهيلات اللوجيستية التي تم إقامتها في كافة المحافظات.

القرب من التسهيلات اللوجيستية لتخفيض التكاليف وتعظيم اقتصاديات المشروعات

ويهدف ذلك إلى تيسير حركة الشحن والتداول والتصدير للمنتجات بما يؤدى الى تقليل التكاليف وتعظيم اقتصاديات المشروعات ودعما لتحقيق هدفها النهائي بزيادة القيمة المضافة .

وتلقى المهندس طارق الملا من وزير البترول والثروة المعدنية تقريرا من الكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات حول موقف المشروعات التي يتم تنفيذها .

وتهدف تلك المشروعات لزيادة الانتاج المحلي من البتروكيماويات وتعزيز القيمة المضافة موضحا انها تسير بخطي جيدة لاستكمال الاجراءات الخاصة بالتنفيذ بعد عرضها على اللجنة العليا للمشروعات برئاسة السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية

2.850 مليون طن إنتاج سنوى من مجمع محور قناة السويس

ويأتي في مقدمة تلك المشروعات مجمع التكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس باستثمارات 7.5 مليار دولار وبطاقة انتاجية 2.2 مليون طن سنويا من المنتجات البتروكيماوية و650 ألف طن منتجات بترولية.

وتم إبرام اتفاق مبادئ رئيسية لتنفيذ المشروع مع شركة بكتل الأمريكية وإجراء دراسة جدوى تفصيلية بمعرفة شركة وود العالمية والاتفاق على التمويل مع مؤسسات التمويل الأمريكية US DFC ، US EXIM BANK ،

كما تضم القائمة مجمع التكرير والبتروكيماويات بمدينة العلمين الجديدة البالغ استثماراته 8.5 مليار دولار لإنتاج مليون طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية و850 ألف طن منتجات بترولية.

استلام قطعة أرض مشروع العلمين.. وجار الإعداد لطرح مناقصة المقاول العام

وتم ابرام اتفاق مبادئ رئيسية مع الشركاء من تحالف شركتي بي اس دبليو وشيرد الانجليزيتين والبدء في الدراسات التفصيلية للمشروع الذى تم استلام قطعة الأرض المخصصة لإقامته بالعلمين.

وجاري الإعداد لطرح مناقصة المقاول العام للمشروع من خلال شركة إنبي.

ولفت إلي بحث عرض من تحالف شركات إنجليزية وصينية للاستثمار في إقامة مجمع صناعي للصناعات الصغيرة والمتوسطة القائمة علي منتجات مجمع العلمين.

وفيما يتعلق بمشروع انتاج البيوتاديين أو المطاط الصناعي بمجمع ايثيدكو بالاسكندرية ذكر التقرير أنه تم توقيع عقد المقاول العام مع تحالف بتروجت المصرية وسايبم الإيطالية.

توقيع اتفاق مبادئ مع البنوك الممولة لمشروع البيوتاديين بالإسكندرية

كما تم توقيع اتفاق مبادئ مع البنوك الممولة للمشروع وجاري حاليا الأعمال الخاصة بالمشروع البالغ استثماراته 183 مليون دولار بطاقة إنتاجية 36 ألف طن.

وبالنسبة لمشروع إنتاج مشتقات الميثانول بدمياط فقد تم الانتهاء من التصميمات الهندسية وتوقيع عقد المقاول العام مع تحالف شركات صان مصر ووادي النيل وزافكوم وتوقيع عقد استشاري المشروع مع شركة إنبي.

117 مليون دولار استثمارات مشروع الميثانول بدمياط

وتم البدء فعليا في الأعمال المبكرة للمشروع الذي تقدر استثماراته بنحو 117 مليون دولار

وسينتج 110 آلاف طن سنويا من منتجات يوريا فورمالدهيد والنفتالين فورمالدهيد المسلفن والراتنجات المتخصصة والتي تدخل في صناعات الاسمدة والمواد اللاصقة والخرسانة الجاهزة وغيرها.

الاتفاق مع بعض البنوك لتمويل مشروع الألواح الخشبية باستثمارات 217 مليون دولار

وبالنسبة لمشروع انتاج الالواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF بمحافظة البحيرة باستثمارات 217 مليون يورو لانتاج 2.5 ألف مترمكعب الواح خشبية فقد تم ابرام عقود التصميمات مع شركة سيمبل كامب الألمانية .

وجاري العمل فيها بالاضافة الي توقيع عقد مقاول عام المشروع مع شركة بتروجت وتم الاتفاق مع عدد من البنوك المصرية للمساهمة في التمويل .

بدء إجراءات تأسيس شركة مشروع الإيثانول الحيوي

وفيما يتعلق بمشروع الايثانول الحيوي باستثمارات 110 ملايين دولار فقد تم القيام بدراسة الجدوى والاتفاق مع المساهمين لبدء إجراءات تأسيس الشركة وتوقيع مذكرات تفاهم لتوفير المولاس كمادة تغذية للمشروع من شركات السكر .

وبالنسبة لمشروع الخدمات اللوجستية للبتروكيماويات بالاسكندرية تبلغ تكلفته الإستثمارية حوالى 350 مليون دولار ويقام على مساحة 240 ألف متر مربع.

ويهدف إلى إنشاء رصيف بحري لاستغلال منصة البتروكيماويات لتداول المنتجات البترولية والبتروكيماوية .

جارى إعداد دراسة مشروع البروبيلين والبولى بروبيلين بالإسكندرية

كما يجري حاليا إعادة دراسة مشروع إنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين بمجمع سيدي كرير للبتروكيماويات بالإسكندرية في ظل المستجدات العالمية.

كما أشار إلي أنه جارى دراسة تنفيذ مشروعين جديدين بدمياط هما مشروع البولي اسيتال باستثمارات 400 مليون دولار لإنتاج 50 الف طن سنويا من منتج البولى اسيتال.

ويدخل البولى اسيتال في صناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات وأجزاء السيارات.

260 مليون دولار استثمارات مشروع الميلانين بدمياط على أرض موبكو

وكذلك مشروع إنتاج الميلامين بارض شركة موبكو بدمياط بطاقة 60 الف طن سنويا وباستثمارات 260 مليون دولار ويعتمد في إنتاجه علي مادة اليوريا .

وجارى أيضاَ دراسة إقامة مشروع إنتاج الصودا آش ( كربونات الصوديوم) بمحافظة كفر الشيخ.

ولفت التقرير إلى العمل حاليا علي مشروعات تطوير وزيادة طاقة الانتاج ورفع الكفاءة وتنمية الموارد بكل من شركة البتروكيماويات المصرية وشركة ايلاب لانتاج الالكيل بنزين بالإسكندرية.